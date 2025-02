Passando batido

Foto: AURÉLIO ALVES Comemorado nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim (Valentine's Day) é uma celebração dedicada ao amor

Hoje é Valentine's Day. O nosso, em junho, foi invenção do João Dória, o senior, para aquecer o comércio paulistano. Pensou no Dia dos Avós.

Caindo numa sexta, uma super ocasião, varejo, holetaria e sítios gastronômicos esqueceram de badalar a efeméride, que também celebra a amizade.

Data para lembrarmos de Heloisa/Abelardo, Diego de Massila/Isabel de Segura, Romeu Montechio/Julieta Capuleto, Roxelane/Solimão, Mumthaz/Shah Jahan, signos do amor...

E o que mesmo, mitologicamente, o sentimento seria? "Um cego guiado por um louco". Platão dizia: "O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo". A receita do êxito, quem souber ganha um doce.

Il privilegio del bianco

Sei que dona Rosangela Silva não tem o tal privilégio, uma vez que poucas poucas rainhas possuem. Sugere-se a mantilha preta, para audiência no Vaticano. Lady Di e Elizabeth II usavam-na. A soberana Maxima idem. Fabiola, mesmo de branco, trajava o adereço "protocolar". Melania também, assim como Ivanka Kushner, mesmo sendo judia.

“Amado, sê imitador, não daquilo que é mau, mas daquilo que é bom”. — 3 João 11.

Buon compleanno

Parabéns para Giselle Bezerra, Paula Simas, Genna Campos, Isabel Melo e Claudio Rocha.

Blue and rose napkins

Hoje, Rafael Sudatti roda o toque blanche para o Amis et Vins, no apê dos Fernando Novais. Senhoras irão desta feita.

De fevereiro

Amanhã tem almoço festivo, de comida caseira, para Xarinha Barroso. Outra, que enseja a vibe da grandedata, é Mariah Frota. Uma queridona. A coluna filtrou que o primeiro pedaço do bolo já tem dono. Love is in the air...

Bons ventos

Erika Girão levando a prometida Erilan ao ateliê do Lino.

Boom X buummm

Serranos preocupados com a chuva em Guaramiranga e Pacoti. O calor, depois da alta exploração imobiliária, é uma reclamação constante entre os entendidos do ecossistema serrano. Temores por deslizamentos. Construtores crescem os olhos e põe em risco a galinha dos ovos de ouro.

Hino

Quem nunca saiu do chão ao ouvir Nel Blu Dipinto Di Blu? Ou intentou, com as mãos, movidas pela efusividade musical, tocar um próprio céu pintado de azul? Redolência pura.

Existe uma relação dos compositores Domenico Modugno e Franco Migilacci com Chagall. Este, pincel de Entre Chian et Loupe e La Femme Coq Au Rouge, ambas as telas inspiraram a madre de Volare. Uma ode à felicidade. Salguta oriental. Evoés. Como o Brindisi, de Verdi, tocado nos repastos de casamentos (na igreja nunca, não cabe pelo contexto).

As versões, do momento da criação de Volare, são muitas, de modo que prefiro ficar com o resultado e não escolher nenhuma delas.

O azul, contido nas citadas pinturas de Marc Chagall, remete a sentimentos como gratidão, felicidade, liberdade, ânsia de ser feliz, butterflies in your stomach...

A dita matiz também usou Hayez, ao pintar a mulher de Il Bacio, um marco na Itália do Risorgimeto (unificação).

Foto: Reprodução/Site/MutualArt Chagall - La Femme Au Coq Rouge

Departures

Faleceu Fabiano Costa, professor de gerações. Um grand seigneur. Culto, causeur, dono de uma imensa biblioteca. Conselheiro e fiel da balança.

Costumava dizer: "a vida é muito irônica". Defendia que "algumas coisas não mudam, devemos só administrá-las". Mas, para mim, a melhor oração de todas é esta: "as pessoas deixam de ser úteis".

Fumante, até seu último dia, advogava em favor de seus maços, como um tribuno epicurista. "Todo ser humano possui um orgão nobre". Falava muito baixo. Acho que para ser escutado, feito que cativava todas as crianças ao seu redor.

Pois eis que uma elegia, em gaita escocesa, surge aos meus ouvidos. Desdobro-me. Um daqueles célebres cânticos memoriais, que nos remetem ao momento do adeus:

"Oh Danny boy, the pipes, the pipes are calling

From glen to glen, and down the mountain side

The summer's gone, and all the flowers are dying

'Tis you, 'tis you must go and I must bide.

But come ye back when summer's in the meadow

Or when the valley's hushed and white with snow

'Tis I'll be here in sunshine or in shadow...'"

Saindo de lá, daquele campo santo, novamente me teletransportei, só que para o ano da graça de 1948. Eu estava num vagão, do Orient Express, linha Paris-Constantinopla. Um funcionário, de luvas alvas, cabelos brilhantinados e brogues, polidos à la spit shine, dava boas-vindas. Meu saudoso amigo Fabiano sobe os degraus do trem, pronuncia um "bom dia" e pergunta: "onde posso tomar um uísque?".

Segue e senta-se. Recomenda ao garçom: scotch, bastante gelo e água com gás. Eram 18h59 e, repentinamente, aproxima-se uma bela loira, que senta-se à mesa. Cheirava a L'Air du Temps. Sim, Doris Day. Ela pediu um Corton Charlemagne, 1945. A ocasião merecia. Seria uma longa jornada. Naquele instante, soou a partida. Num gesto inesperado, olhou-o firmemente e começou a cantar:

"Gonna take a sentimental journey

Gonna set my heart at ease

Gonna make a sentimental journey

To renew old memories

Got my bag, got my reservation

Spent each dime I could afford

Like a child in wild anticipation

Long to hear that 'all aboard'

Seven--that's the time we leave--at seven

I'll be waitin' up for heaven

Countin' every mile of railroad track

That takes me back

Never thought my heart could be so yearny

Why did I decide to roam?

Gotta take that sentimental journey

Sentimental journey home"

Eu, sugado da cena, como um Richard Collier, voltei ao teclado.Nada de Metaverso, mas da certeza de que, principalmente, em se tratando de bem-querer, inexiste o Paradoxo do Tempo, somente a dura coerência do fulgás. Portanto, 'Lá vai a vida a rodar. Lá vai ciranda e destino.Correndo entre as estrelas a voar..."

Imortais

Outro vulto intelectual da nossa sociedade, Dr. Régis Jucá, odiava o tabagismo e dava uma quota de cigarros por dia: "somente três... Passou disso, fume 4 carteiras, pois o mal é o mesmo".

Over

Trendinistas aposentam seus sneakers Yeezy. A peça, que tem Kanye West como marketeiro, um collab, não entra mais na receita da torta de biscoitos.

Dando milhões de curtidas: Triple Stitch, do Zegna, e Mocassim Suede Loafer, da Loro Piana.

Perfis

Reinaldo Salmito, assim como eu, é um ávido admirador de feiras, brocantes, sucatas e tudo que remete a bricabraques ans collectibles. Ele ensinou-me a comprar: "Elogie a peça que você não quer, depois pergunte e preço daquela que lhe interessa". O garimpo treina a nossa visão e serve para demais situações da vida.

Tente

Nos finais de Papillon, Degas pergunta acerca do plano da embarcação, feita de cocos.

- A corrente vai me levar e, em três dias, alcanço meu destino.

- E se não der certo?

- Ah, tanto faz...

Bodas

Adriana e Rony Ximenes ratificam os votos em cruzeiro.

XXXV

Cavalheiro Arthur de Castro, que chega a ser um Caminha, primo do Tom Jobim, dos ventos do Aracati, tem motivos para festejar seu Creci, em moldura de volutas, acantos e rocailes.Exemplo para os jovens, começou a pé, pois um buggy BRM, parceiro de lida, foi confiscado pela Zelia Cardoso de Mello.

Pérola do Atlântico

Outra contribuição dos ingleses, situados na Ilha, além dos bordados das Phelps, é o Vinho Madeira. A produção é pequena, daí o difícil acesso ao consumirdor. (Aqui nada é mainstream).

A Blandy's, de 1911, produz algo super fixe, como dizem os lusos. Eles subdividem-se em: Sercial, Verdelho, Bual e Malmsey. Pela idade, classificam-se em: reserva (de 5 anos em diante), Velho (acima de 10) e Colheita (a partir de 7).

Uma particularidade é que as barricas não ficam em caves, mas no sótão, para facilitar a absorção do calor.

E mais...

Na apresentação do retrofit da clínica, Gláucia, Jorge Brandão e Cristine Aguiar, especialista no transtorno do espectro autista (TEA).

Foto: Marcus Lage Cristina Aguiar, Jorge e Gláucia Brandão

Michele, Renan, Enzo e Valentina Viana, que emplacava 18.

Foto: Arquivo pessoal Michele, Renan, Enzo e Valentina Viana

Tiago Goiana, então aniversariante e herdeiro do rubi sang de pigeon de Alexandre.

Foto: Arquivo pessoal Tiago e Alexandre Goiana

Priscilla e Luis Andre Siqueira-galerianos, sobrenomes do meu mailing list.

Foto: Marcus Lage Priscilla e Luis Andre Siqueira

Ala família-Rony, Adriana e Simone, listados por Fernanda, de Cicí Menezes com o saudoso Markito Ximenes.