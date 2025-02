Modernismo Brasileiro

Foto: Reprodução/Google Arts & Culture/Flávio de Carvalho Ascensão definitiva de Cristo

Londres entrona mais de 130 obras de artistas nossos, na Royal Academy of Arts. Acontece até 21 de abril, sob a curadoria da suíça Fabienne Eggelhofer. Nas molduras, trabalhos de Anita Malfatti, Djanira , Volpi, Rubem Valentim, Segall, Vicente do Rego Monteiro, Geraldo de Barros e Portinari.

O destaque, segundo a mencionada curadora, vai para Ascenção Final de Cristo, de Flavio de Carvalho, óleo pintado em 1932. E a brasilianidade também se faz presente na loja de souvernirs da Academia Real.

Devocional sextaferino

"Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará".(Gálatas 6:7)

Ciclos

Fazem aniversário: Luiz Flávio Nobre e Omar Albuquerque.

Savoir faire d'excellence

Verônica Rodrigues vestirá um trio: a noiva Priscylla Teixeira, a prometida de Valmir Torres Neto, Elenir Liberato, avó, e Diva Bezerra, mãe do noivo.

Sábado magro

Confirmam o Náutico, amanhã, que é da Saudade: os Romeu Aldigueri, os Gabriel Brandão, os Pedro Jorge Medeiros, os Carlos Ivo, os Vasco Vasconcelos e os Jardson Cruz.

A versão, de nº 57, será comandada por Meton Vasconcelos, presidente do conselho deliberativo, uma vez que Henrique encontra-se em missão do Rotary, na Turquia.

Gramofone

O vinil da vez é o norte-americano Jon Batiste, jazzista de 38 anos, coincidentemente de Louisiana, madre desse ritmo.

De meias brancas, como os marfins do Steinway, dedilha uma "intervenção" do clássico Pour Elise, de L. Beethoven. O cartoon "Soul" é mega lúdico e o American Symphony narra o amor entre Batiste e Suleika Jaouad, autora de Memórias de Uma Vida Interrompida e do Livro da Alquimia, sua esposa. Não serei spoiler.

Palhinha

Bruno Queiroz leva banda para a festiva da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica (Advo-CEF), na Barraca Winn. O congresso vai acontecer no Luzeiros.

9ª edição

Prêmio 'Riomarço' distingue a dra. Marcia Alcântara Holanda, minha alergologista nos anos 1980.

Over

Não entendi a novidade de nominar casais (casados) com seus nomes de família. Socialmente estranho, pois mesmo não estando no papel, civilmente, o protocolo grifa os convites com o sobrenome do marido.

Presente!

Zé Guedes participa da Selecta II-Bienal Nômade, no Chile. Trata-se de um dos pincéis mais itinerantes do Estado.

O ateliê me faz lembrar dona Alva, minha cativa leitora, que sempre me mimava com refrescantes copos de cajuína. Tempo em que o artista,em dada fase, incorporou o zip, a linha, de ponta a ponta, do Barnett Neumann.

Folia vintage

O Rodouro fazia parte do kit-folião dos Roaring Twenties, passando pelos Anos Dourados e findando na Jovem Guarda, época em que foi descontinuado. Precisamente em 1961, em face do males que ocasionava.

Uma previa da conquista, era borrifar as colombinas com o tal lança-perfume. Posteriormente, foi substituído pelo Universitário, um similar argentino, usado como aromatizador de ambientes, pelos hermanitos.

A raiz do nome vem da Rhodia, de Santo André, a fabricante. Os frascos são itens colecionáveis pelos saudosistas.

New zip code

Mauricio Benevides contratou o famoso Zé Branquinho, que é o nosso Andre-Charles Boulle. O profissional é conhecido pela qualidade incontestável de sua mão-de-obra.

Ultra high luxury

Adriana, sra. Ricardo Cabral, está representando as marcas Ramonsole e Hansgrohe, respectivamente, espanhola e alemã. Metais de alta gama, para uso em cozinhas e banheiros.

Ambas levam duplo banho de Cromo, adicionada uma camada Níquel e, ao fim, a galvanização. Isso as blinda com alguns séculos (sim) de garantia. Tais especificações credenciam-na para o uso em locais com altos níveis de salinidade. (Um dado: 80% dos navios de luxo usam Hansgrohe). Starck é um de seus colaboradores.

Dentro da pauta "sustentabilidade", cito a tecnologia Air Power, utilizada em chuveiros. Eu sei o quanto os germanos prezam pela água, não só pelo preço, mas em observância ao seu sagrado significado. Ambas, Ramonsole e Hansgrohe, são muito focadas em ações de ESG.

E mais...

Paladino da causa do rim, Moisés Santana, com senhora Laryssa.

Foto: Marcus Lage Laryssa e Moisés Santana

Romildo Rolim, Aurora, Renata e Cristiano Guerra nos 2 anos de Mariazinha, filha destes.

Foto: Studio Vitoria e Filipe Romildo Rolim, Aurora, Renata e Cristiano Guerra

Glazed. Mariazinha Guerra com as primas Lelé e Robertinha Farias.

Foto: Divulgação/Studio Vitoria e Filipe Mariazinha Guerra, Lelé e Robertinha Farias

Peerage. Randal com Randal, Ponte e Martins.