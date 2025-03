Aliada memória

Foto: Acervo Hattie Mcdaniel/Creative Commons Hattie McDaniel

Domingo tem Oscar. Lembro do episódio de Hattie McDaniel, que, por ser negra, teve assento negado na cerimônia a qual era premiada.

Tempos das vigentes leis de Jim Crow. O boneco nominado, tipo um corvo, desempenhado por Thomas Rice, era um personagem teatral.

Sete sete

Turma da 510 confeitou bolo do patriarca Fernando Dall'Olio.

Festejados de hoje

Aniversariam: Angela Cambraia, Alessandra Rangel e Edson Ventura Filho.

GPS

Rodrigo Jereissati escolheu São Paulo para o feriado.

Camila e Lavanery Wanderley passam em Mulungú.

Márcia e Marco Oliveira na vizinha Guará.

Amanda, Waldir Xavier e filhotes terão base em Icaraizinho.

Com Anik Mourão, Menino Neves estreia Portugal, na condição de cidadão sefardita.

Argentando

Andiara e Alexandre Karbage estão nos preparativos para o 8 de março, com missa, às 11h, celebrada pelo padre Antonio Furtado. Victor Oliveira fará a decoração e Darlington a trilha sonora.

Sofisticazione

Foliões de Veneza secavam ovos, que seriam arremessados, e os enchiam com água de colônia.

Cerimônia Solene

A Ordem Federal dos Advogados dará a posse dos conselheiros dia 17, às 19h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Assinam o convite: Beto Simonetti (pres.), Felipe Sarmento (vice), Rose Morais (sec. geral), Christina Cordeiro (sec. adjunta) e Délio Lins e Silva Jr. (diretor tesoureiro).

By the way

Pela exposição do Modernismo, na Royal Academy, veio a calhar um papel de Tarsila, feito em 1972, ano anterior de sua morte. O trabalho pertence à parede de Manuel Fontenele e Melissa. Esta é sobrinha-bisneta da musa, que é irmã de Osvaldo Amaral, pai de Inah Montenegro, avó da sra. Fontenele.

Tarsila do Amaral costumava presentear com pincéis usados, hoje, preciosa parte do legado.

Foto: Divulgação/Manuel Fontenele Trabalho de Tarsila do Amaral

Amis &t Vins

A próxima versão será no Nucci, dia 13. Serão associados Lisandro Fujita e Waldir Xavier. A organização agradece o empenho do restauranteur João Mello.

O enogrupo fará sua década em dezembro.

Púlpito

Amelia Andrade estará entre as palestrantes do Congresso de Obesidade, em Málaga, quando maio chegar. Ela integra o trio do oncologista Alvaro Andrade, jaleco humano.

Recentemente, Andrade promoveu a pré-momina da casa de Apoio dos pacientes do CRIO, como parte das políticas de suporte psicológico.

Altar

Priscilla Kristy Bonorandi Teixeira e Valmir Rosa Torres Neto casam dia 26 de abril, na Igreja do Líbano, com recepção no Ilmar Gourmet.

Pais: Angela (Aguiar Bonorandi), Ricardo Teixeira, Diva Sales Bezerra e Rogério Evangelista Torres.

Literatura

Depois de Champagne e Vinho e Guerra, de Petie e Don Kladstrup, chegou O Barman do Ritz de Paris, que narra o zeitgeist da França, ocupada na II Guerra. O mixologista Franc Meier, como atento observador, ajudou muitos judeus a fugirem dos campos de extermínio.

O sobrenome é de uma das primeiras famílias asquenazes que chegaram aqui, tronco de Vivian Albuquerque e Ione Pinho.

I recommend

Raul Fontenelle, meu publisher, é minha indicação para a compra de Seguro Viagem. A transação, a meu ver, nos tranquiliza quando envolve-se de pessoalidade.

E mais...

Foto: Arquivo pessoal Fernando e Cristiane Gurgel

Fernando e Cristiane Gurgel estiveram Gueri-Gueri, bloco paulistano criado em 1986.

Foto: Arquivo pessoal Antonio, Nabirra e Andre Santos

O pequeno Antonio com os pais, Nabirra e Andre Santos, em mood de mêsversário.

Foto: Marcus Lage Jardson Cruz, Marco Tulio Oliveira, Agostinho Chaves e Pedro Jorge Medeiros

NAC Carnaval da Saudade - Jardson Cruz, Marcos Tulio Oliveira, magistrado Agostinho Chaves e Pedro Jorge Medeiros.