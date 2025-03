Foto: Site/parfumscaron N'Aimez Que Moi

Todo bom viajeiro deve encarar uma flânerie. Etimologicamente, o termo nasceu com aqueles que deambulavam pelo caracol dos arrondissements parisienses. A prática foi temática de Edgar Allan Poe, Walter Beijamin e Baudelaire. Já tive a indispensável experiência. Com ela, você conhece um pouco da cidade, seus odores, sons, vielas, gostos e tipos.

Passando pelo hotel Madison, parei na Caron, um cult da perfumaria. Hoje existe uma outra loja, que fica perto do painel "As Pombas", de Portinari. Bem na Pierre Premier de Serbie, vizinha da maison Leonard, de um concessionário Bentley e da ex-chapelaria Motsch. Senti os clássicos da minha infância: Nuit de Noel - vinha num vidro preto de porcelana - e o de Fleurs de Rocaille. (Não confundir com o Fleur, no singular, decifrada pelo nez de Al Pacino, em Perfume de Mulher).

Uma remexida no córtex e sua Psicologia do Cheiro. Infância, adolescência e juventude. Peguei o N'Aimez Que Moi*, que era usado pela nossa saudosa presidente, dona Albanisa Sarasate, personalidade a ser lembrada neste mês, dedicado às mulheres. Um floral, lançado em 1916. Era um mizpah, o presente que os soldados, convocados para a Primeira Guerra, davam para suas noivas.* Ame Somente a Mim.

Separei um Muguet, em vidro de cristal. Atualmente, ele não é o mesmo, em face da ausência de insumos. No passado, homens colocavam no lenço, como assim fazia meu pai. Foi a essência oficial das noivas, por anos a fio. Crivo próprio: continha as notas piramidais de uma festim real. E o masculino Yatagan, de toque cítrico.

Marildes Vinhas usa o Sacré: mui fino e comportado oriental. Saí de lá e peguei a rue de Sèvres, depois a Cherche Midi. Parei na Comtesse du Barry, para uma fatia de terrine, e na Poilâne, a rainha das padarias. Sentei num banco e comi sem pressa. Paname é bom. O que mata é o cheiro de cigarro. Vontade de ser flâneur novamente.

alfombra roja

Bruno Pedrosa, no lançamento de Between Worlds, contou com a presença de Helen Drutt (1930), considerada madrinha do artesanato na América do Norte, bem como embaixadora global (since 1960).

Consultora curatorial, professora, crítica e escritora, de farto palmarés, também é fundadora da epônima galeria, na cidade de Filadélfia. Por meio de seu ancião compromisso com o hand made, consoante seu conhecimento e sua credibilidade, o conceito desse segmento foi elevado ao niche das Belas Artes.

Torquemada

Colhi do Lúcio Brasileiro dois grandes nomes para o Pantheon do Estado: "Airton Queiroz, que merece um busto, e dona Olga Barroso, que, se eu pudesse, faria a biografia".

The righ man in the right place

Fernando Férrer (15) passa aniversário na Filadelfia. Apaixonado por História Política, o lugar tem tudo a ver.

Com Adriana à destra, estará no The Dentdelion, restaurante tradicional.

"Alegriaaaaa"

Restaurateur Andrea Barbera reúne a comunidade italiana (CIEC) para uma noitada de pizzas, dia 25, às 19h30, na Sol e Alegria. Para quem gosta de Tiramisu...

Acionista

Rodrigo Barroso esteve em São Paulo, formalizando sua entrada na XP.

Competência, faro e caráter. Vai longe. Em maio segue, com a família, para o Japão, fazendo escala na Austrália, onde pega o estudante Arthur.

Analogia

Muitos conhecem o trio de macacos japoneses Mizaru, Kikazaru e Iwazaru. As criaturas, tidas por sábias, são vistas tapando ouvidos, boca e olhos. Existe uma versão hindu, com quatro símios, sendo um com a mão no sexo.

Na Bíblia entendemos que "se não edifica": "não ouça" (Provérbios 19:27); "não fale" (Efésios 4:29); "não veja" (Mateus 5:29).

Auguri

Aniversariam: Edson Santana e Weiber Xavier.

Lacuna

Andiara e Alexandre Karbage tiveram quorum quase completo, faltando somente Luciana, que reside na lusa Veneza, Aveiro, ou "abeiro" como eles pronunciam.

Terra dos deliciosos Ovos Moles, doce conventual, dos tempos que religiosos passavam as vestes com clara, daí a reinvenção das gemas.

Respondo

Perguntaram-me sobre drunch. Não foi erro. É sinônimo da almojanta ou jantarado, junção de dinner/lunch.

Já o brunch refere-se a breakfast e almoço (das 11h às 15h). Nasceu das esticadas dos abonados norte-americanos, egressos dos clubes noturnos, que rebatiam a ressaca com salmão, mimosas, blinis, caviar, ovos beneditinos, frutas e espumantes... franceses, bien sûr. Mas há controvérsias.

Março Mulher

Lode Ary usou púlpito para recitar sobre Estilo Pessoal e Moda, na Arte Piso. Foi antecedida por Karol Mota, psicóloga.

Lode, que é dentista, findou seu curso emoldurando um um summa cum laude. Teve boa escola, sendo Ida Ary uma das elegantes do meu rol, além da matriarca Lourdes, que trouxe a classe do Líbano.

Sabatina

José Guedes presta homenagem post mortem à galerista Ignêz Fiúza. Jotagê expõe parte do acervo daquela que foi uma persona de suma importância para o desenvolvimento da Arte no Ceará.

Trabalhos de Anna Bella Geiger, Renina Katz, Barrica, Milton da Costa, Aldemir, Floriano Teixeira, Rebolo e Arthur Piza, dentre outros.

Eu, causeur. Lembro do lustre de opalina, turquesa, iluminando o salão do espaço da rua dos Tabajaras. Um wow moment, pois é a minha cor. Para os mais jovens, sua última galeria ficava defronte ao Estoril.

Dia 29, na Casa D'Alva,que fica na rua João Brígido, 948. A partir das 10h.

By the Way...

Falando do Estoril, Samuel Machado colabora com o preito à família Porto. É descendente do casal Francisca - que era conhecida por Morena, o que batizou a Vila - e José de Magalhães Porto.

Classicarros

Para quem gosta de raridades automobilísticas, de 23 a 25 de maio, em Cernoobbio, Lago de Como, vai acontecer o Concorso d’Eleganza Villa d’Este, um dos certames mais importantes do mundo, que acontece desde 1929.

Presentes exemplares das mais respeitadas coleções, inclusive a do xeque Al Thani. O interessante é que uma das premiações é chamada Il Canto del Motore. Bravo!

No sereno do happy few, surge um gaiato. Em dado ano, eis que o vencedor, entrevistado ao lado da bela metade (uma loira linda, toda montada), recebe a piada: "aposto que ele gastou mais restaurando a esposa".

Encontro Brasileiro de Autos Antigos

Já o campeonato de Águas de Lindóia será de 19 a 22 do 6.

E mais...

Prata de Lei. Andiara-Alexandre Karbage com os Picanços, Andrea e Jurandir Neto.

Foto: Marcus Lage Andiara, Alexandre Karbage com casal Picanço, Andrea e Jurandir Neto

Reciclando. Andre Monte confirma Milão, depois de uma paradinha na paulistana feira Revestir.

Foto: Divulgação/Lucas Dantas Andre Monte

Debora e Alberto Mendonça entre os a-listers dos Karbage.

Foto: Marcus Lage Debora e Alberto Mendonça

L'art de vivre. Na lagoa, Yasser Holanda e Rafaela.

Foto: Arquivo pessoal Yasser Holanda e Rafaela

Natália Medeiros, a anfitriã Fernanda Karbage, que avia malas para residência pernambucana em Dermato, e Flavia Petri.