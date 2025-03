Convescotes

Foto: Reprodução/www.sothebys.com Hermès Naturel Barénia & Osier Picnic

A elegância do abranding, vista na bolsa Hermès Picnic Barenia, em Rattan. A representação do luxo quieto. Nada de logos. Nessa tendência, o antigo é credencia. Acima de tudo, a discrição.

Lembro de Chapeuzinho Vermelho, cuja história tem um cunho educativo. Charles Perrault a escreveu, em 1697, com o fito de advertência, aos pais e educadores, sobre a pedofilia.

Jantar de togas

Em Brasília, Mônica e o deputado Eunicio Oliveira receberam os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Teodoro Santos, Benedito Gonçalves, Sebastião Reis, Humberto Martins e Moura Ribeiro. Também comensais os desembargadores Leonardo Carvalho, maturante do dia 22, Cid Gurgel e Hércules Fajoses.

Cheirinho de bolo

Parabéns para: Carolina Barreira e Pedro Bezerra Filho, o pintor Di Moliterno.

O Best Seller Maior

"Até aqui nos ajudou o Senhor". (1 Samuel 7:12)

Galeria

Ontem, na Escola Superior de Advocacia (ESAD), as homenagens foram para seus ex-presidentes: Monica Barroso, Sueli Holanda, Denise Cavalcante, Cynara Mariano, Marcelo Dias Ponte, Eduardo Pragmácio, Andrei Aguiar, Vanilo Carvalho Filho, Caio Falcão, Otavio Rodrigues, Marcell Feitosa, Eduardo Rocha Dias, Milton Brígido, Pedro Henrique Gênova e Juvêncio Viana.





Elos

Maryanna e Idesio Rolim, do Coco Bambu, reuniram quase duzentos afiliados no Clara Resort, em Ibiúna.

15 x 2

Natália e Aurelio Fonteles juntaram as duas alas para festejar Luiza e Marco Antonio.

...and chill out

Restaurateurs Carol e Cristiano Ribeiro em reciclagem pela França e Portugal. Breve cortafitam o asiático KrisKa.

Amiseanos

O enogrupo já tem o Villa Borghese para sua reunião de abril.

E mais...

O amálgama do intimismo e novos formatos de celebrar. Os Marcelo Neves e matriarca Ana Maria Lucena na prata de Andiara e Alexandre Karbage.

Foto: Marcus Lage Ana, Marcelo Neves e Ana Maria Lucena

Bruno Queiroz com a obra Criminalidade Econômica, Processo Penal e Novas Tecnologias, ladeando o min. Antonio Carlos Ferreira, confirmada presença no Congresso dos Advogados da Caixa Econômica, nos dias 22 e 23 de maio.

Foto: Arquivo pessoal Bruno Queiroz e ministro Antonio Carlos Ferreira

Munich Jewellry Week-Quittenbaum Gallery. Cearense Bruno Pedrosa, biografado em Between Worlds, com o padovano Stefano Marchetti, o alquimista da joalheria.

Foto: Divulgação/Thereza Pedrosa Bruno Pedrosa e Stefano Marchetti

Pelo Dia Universal do Teatro. Dada a efeméride, registro um encontro, ocorrido em 1944, entre o casal Lucia-João Dummar, com meus tios Tildes Cordeiro, Elita, Renato Vianna, o precursor do Modernismo Quinta Arte no Brasil, dramaturgo ligado a Ronald de Carvalho e Villa Lobos. Mais os primos atores Antonieta (nome artístico Maria Caetana) e Ruy Renato Cordeiro Vianna.

Foto: Reprodução Elita, Renato Vianna, João Dummar, Lucia Dummar, Antonieta, Ruy...

Mais um Amis et Vins, para ficar na memória. Grupo composto por Manuel Fontenele, sempre à Tântalus, com Leandro Vasques, Edson Santana e Waldir Xavier, o Beijamin.