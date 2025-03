Splendori dela tavola

Foto: Divulgação/speck.it Splendori della tavola

Ainda no mesmo parágrafo, voltamos a falar dos encantos da Itália. Costumo dizer que lá, temos uma boa surpresa a cada 50 km. Parte da premissa que só Florença detém 30% dos tesouros da humanidade.

Da boa mesa, embora já tenha falado de Culatello de Zibello, cito seu primo Speck, embutido, defumado com especiarias da montanha. Item da ucharia dos doges, produzido no Norte, em Trentino.

Existe também o San Daniele, da região de Friuli. Modéstia às favas, de upscale eu sei uma coisinha.

Minha dica de viajeiro é trazer enrolado em jornal, pois aquele tipo de papel serve como isolante térmico. Acredite. Mangia che ti fa bene!

Promessas

"Eu irei contigo e lhe darei vitória". (Êxodo 33.14)

Talento

Willfridy Mendonça superou-se na ambientação do nupcial de Erilan Girão e Eugênio Costa. Caráter ímpar, encravado no notório talento da arquitetura de eventos.Usou mini-rosas, cravos, cravínias e lisianthus, em predominantes matiz marsala. Enxoval novíssismo: metais, movelaria e cristais. Aniversariante de quarta, preferiu o regaço do lar.

Dando o nó

Um almoço nos Náutico sucedeu as assinaturas de Isabel Leite Barbosa Cavalcante e Darley Oliveira.

Alfarrábios

Pesquisando as inscrições da pedra Gávea (“Jethbaal, fenício de Tiro, filho mais velho de Badezir”) e dos petrógliflos da paraibana Pedra de Ingá, o novelo foi me levar ao Manuscrito 512,encontrado em 1753. Trata-se da descrição de uma cidade perdida, na Bahia. Ele chegou a inspirar José de Alencar, ao escrever Cidade de Prata.

Bricabraque

De 11 a 13 de abril, no Praia Centro, haverá o III Encontro de Multicolecionismo.Incluindo selos, moedas, vinis, brinquedos, peça de antiquariato...

Um dos super entendedores de Numismática é Gaudencio Lucena, versado em cédulas também.

Fato interessante é que, no filatelismo, o erro valoriza o selo. Explico: no milésimo gol de Pelé, Edson Arantes do Nascimento não estava de canarinha, mas com a camisa do Santos.

Outro exemplo, "Inverted Jenny", um bi-motor voando de ponta-cabeça, tem um valor estratosférico. Entretanto, Filatelia nada tinha a ver com selos, mas com pagamento antecipado, medida usada para evitar que o carteiro tivesse prejuízo.



Capitonê

Bianca Sales dispondo divã para os traumas pós-divórcio. A bela é Terapeuta Sistêmica, com mestrado em Psicologia.

Buona gente

Bom número de italianos, residentes no Ceará, esteve na cantina Sol e Alegria, nessa terça. Revi Angelo de Francesco, cujo pai, o ex-cônsul da bota, foi uma das pessoas mais educadas que conheci. Passou a infância, mesmo sem gostar, comendo vagem. Quando casou, recusou o prato, afirmando para dona Maria Alice, que só comia a tal hortaliça, com o fito de não desapontar a mãe. O primeiro consulado para o clã, foi assinado pelo rei Vittorio Emanuele, o unificador.

Botinos

A noite dos buona gente me gerou dados, acerca deles. Em torno de dez mil moram aqui e empreendedores são cerca de 3 mil.

Certa feita, nazistas pediram que um prisioneiro italiano fizesse um muro, a ser utilizado com fins bélicos pelo II Reich. Ele fez perfeito. Isso chama-se lavoro bene fato, uma mentalidade de trabalho e criação.

Uniesquinas

A tônica era a proliferação dos cursos de Medicina (25) nesta urbe. Pelo andar da carruagem, dr. Google ganhará o Honoris Causa.

Passeio completo

É o dress code exigido por Paula e Fred Barroso, para os quinze de Sara, amanhã, no La Casa Lounge

O cerimonial será de Thais e Micheline Albuquerque.



Porcelana

Juliana e Ludwig Freire interam vinte de casados. E, em julho, precisamente cinco, casam Gabriel com Natália Pamplona.

Guardanapos azuis

Luis Eduardo Figueiredo, o brinde sabatino, sugere doações para a bendita obra Lumen.

Bolo de dois andares

Hoje, no Butchers, almoço para João Jorge Cavalcante e Max Cavalcanti, toga sem vinco.

Efeméride

Felicitei o Alexandre Karbage pela escolha de seu jaleco, para o setor cardio, no Monte Klinikum.

Dia 25, foi a data festiva dos 102 da Imigração Árabe no Brasil.Devemos muitos aos "brimos", por suas atuações no comércio, medicina, indústria, gastronomia...

Curioso em genealogia, aduzo que, aqui, temos uma família da linhagem real libanesa, os Chehab.

Ser convidado de um arabiano traduz perenidade na lista, pois granjeaste a confiança. E, ademais, comerás como um bispo, sendo a mesa é farta.

Danny Boy

Duda e Tici Brígido participaram das exéquias do segundo pai dela, Dale Richard Keel, no National Memorial Cemetery, em Phoenix. Ele era veteran. O pesar da coluna.

Orfão

Weiber Xavier perde um afeto: o estimado holandês André Postma. Num par, com a saudosa Cobi, fizeram muitos amigos brasileiros.

Ele, sabendo que eu gostava de seezunge, serviu-me um especial. Depois, saímos para beber Grolsch. Conversamos muito. A lição é que um simples encontro pode ser uma despedida.

Chocoafetivos

Nabirra Acário lança linha de ovos de Páscoa. I recommend!

Polígrafo

Depois que eu soube da neve no Saara,18 de fevereiro de 1979, tudo para mim, "se não é verdade, é bem contado". Mas queria saber se procede ver a Torre Eiffel, por refração, daqui do Ceará.

Ação social

Daniela Bloc e Francisco Holanda desenvolvendo projeto com os carentes do Cumbuco: aulas de inglês e empreendedorismo. Enquanto a floresta pega fogo, o passarinho joga água do bico.

Chill out

Celiane e Rafael Studart tirando uns dias em paname, que vale mais que uma missa. O pitaco é o jantar romântico no Plaza Athénée.

E mais...

Juvêncio Vasconcelos e Marcelo Ponte curtindo suas molduras na Escola Superior da Advocacia.

Foto: Arquivo pessoal Juvencio Vasconcelos e Marcelo Ponte

Também na ESAD, Andrei Aguiar, um tieholic.

Foto: Arquivo pessoal Andrei Aguiar

Jantar da Comunidade Italiana do Estado do Ceará, na cantina Sol e Alegria. O trio é formado por Marco Boccadoro, pres. da CIEC, Carlo Bondioli e des. Eduardo Scorsafava.

Foto: Marcus Lage Marco Boccamoro, Carlo Buondioli e des. Eduardo Scorsafava

Art Insiders. Willffridy Mendonça entre Andre Monte e Alexande Pitta.