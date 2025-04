Foto: Divulgação/loquis.com Relógio da catedral de Strasbourg

Afinal, quem nascia na Alsácia era francês ou alemão? Depende do ano. Mas o fato é que Ione Pinho comanda viagem, com a família nuclear, até Marmoutier, terra do bisavô, Mirtil Meyer. Eles são os judeus asquenazes, que chegaram aqui, no Ceará, para lutar com cera de carnaúba.

Meus pitaco foram o relógio astronômico da catedral de Strasbourg, cidade onde foi escrita a Marselleise. O bom riesling de Pfalz, e uma esticada na vizinha Baden Baden, para um kur,depois conhecer (eu disse só conhecer) o cassino, que é uma verdadeira obra de Arte. E, é claro, uma escala no cafe Koenig, onde serve uma celebradíssima Floresta Negra.

analogia da fé

O quatorze de Nisã deste ano será aos 12 de abri. A data é correspondente à saída dos judeus do Egito. Coincide com o dia da crucificação de Jesus, pelo referido calendário hebraico, acontecida anos depois. Israelitas comeram o carneiro perfeito, com ervas amargas, para recordar o sofrimento na terra alheia, e pão sem fermento.

Lenços

Depois das 18h, o branco é preferencial,escondendo as iniciais bordadas. Marca registrada do imperador Akihito é o de quatro pontas. No entanto, demanda-se a assimetria.

Feminino, de seda, tem o Twilly da Hermès, como uma faixa. Embora seja alegre nos padrões, aqui não vejo adeptas.

"Doze Coisas Que A Criança Sabe Que Existem"

É o segundo livro infantil de Manoela Queiroz Bacelar.O projeto nasceu nas aulas de pós-graduação (Unifor), fruto do estímulo à criatividade do mestre Marcelino Freire, docente da cátedra de Escrita Criativa. A publisher é Albanisa Pontes, do Armazém da Cultura, com ilustrações do artista Fernando França. A ludicidade encanta os grandes também. Sábado, 5, às 18h30, na Praça de Lançamentos da Bienal do Livro.

A serpente de madeira

Cognac Martell (via Baccarat), Remy Martin, Hennessy, Johnnie Walker Blue e Gerlain (pelo Atelier Truscelli) entraram no clima do Ano Novo chinês.

O mercado é forte, além de tratar-se de um povo muito supersticioso, em costumes que se fundem com as sino-boas maneiras. O réptil é o gancho.

Happy aniversário

Breno e Juliana indo a Miami. Lá, passam o nat dela.

Summit 2

Quando junho chegar (11), no La Maison, a M7 Investimentos convida executivos de importantes empresas brasileiras e knowers, do mercado global, para o púlpito e painéis.



Bagagem que não pesa

Chef Elivelton, calçando talarias, bate em Alba, berço da trufas.Faz uma especialização em gastronomia.

Da famosa feira internacional do tartufo bianco: de 11/10 a 8/12. Cotação: 4.813 euro/Kg.

O mel é acessível, maridando muito bem com Grana ou Parmigiano. Mas nada como as lascas, do tubérculo, no ovo de gema mole.



Spoiler

Julia Sanford e Pedro Jorge Medeiros Filho estão entre os selantes do calendário social de 2025, casando 6 de dezembro, no Líbano.

Pé direito

Os Duda Brígido cortafitando morada na José Lourenço. Não haverá brinde, pois ainda guardam o luto do pai americano de Tici, Mr. Dale Keel.

Tradição "lagom" é a monday salads, reunindo a família e o genro Renan Gomes.

Scent control

Dyptique lançou velas nos aromas café, chantilly, frutas cristalizadas e biscoito. Esta tem vibe bem natalina. Para mim, as de cheiro forte devem ser evitadas em jantares. Indico o pot-pourri.

Gosto muito da Cire Trudon, particularmente a Petit Trianon, embora Abd el Kader seja best seller. Eles forneciam para Versalhes. Luis XIV, das fístulas anais que deram origem ao hino da Inglaterra (Grand Dieu Saveur Le Roi), fedia muito.

Agora, em se falando de paradoxo, menciono Napoelão. Usava litros de Farina, bebia, mas quando estava voltando, recomendava à Josephine: "Estou voltando em três dias, não se lave". Foi daí que surigiu o perfume Je Reviens.

ExpoDireitoBrasil

Cito um dos maiores eventos jurídicos da AL. Programado para 23 e 24 de maio de 2025, no Centro de Eventos do Ceará. Uma parceria com conselheiro Valdetário Monteiro e o Grupo Notorium. Idealizado com o fulcro conectar estudantes, advogados, juristas e entusiastas do Direito, proporcionando um ambiente de aprendizado e networking de alta gama.

Na véspera, 22, haverá um jantar de boas vindas, signo do calor da cearensidade. Lembro do famoso poema de Rachel de Queiroz: "Visitante mui amigo/Pode entrar a casa é sua/Ah! É tão bom nessa vida, abrir a porta da rua/Como quem abre num abraço/Fazendo assim como o faço/Entre a gosto, a casa é sua".

Genealogia

Outros semitas, que vieram da França e aportaram aqui, são os Boris e os Gradvohl. Ouvi falar que dona Elisa Bezerra está negociando o Marina Park, onde tive tão bons repastos no La Marine, recepcionado pelo solícito garçom Seninha.

Pela falta de minian, não tinhamos sinagogas. As duas primeiras foram em Olinda, rua dos Palhais, e no engenho Camaragibe, sendo ambas fundaddas por Ana Roiz e Branca Dias, a primeira professora do Brasil, matriarca das famílias Aragão, Ximenes, Belchior (do cantor), Brennand, Costa Caracas, Fernandes Távora... Depois foram fundadas as esnogas Maguén Abraham e Kahal Kadosh Tzur Israel.

Quaresma-A Cruz de Jesus

"Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas" (João 10:11).

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3:16).

"Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos" (1 João 3:16).

"E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: 'Eloí, Eloí, lamá sabactâni?', que significa 'Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?'" (Marcos 15:33-34).

Estreando ciclo

Aniversariam: a filantropa Ana Studart, incentivadora de talentos, e Paulo Ary.

“Tecendo a manhã...vida moderna e experiência noturna na Arte do Brasil”

A exposição acontece até 27 de julho,na Pinacoteca de São Paulo. De quarta a segunda, das 10h às 18h. Os trabalhos, dispostos em 7 salas, das autorias de Mestre Guarany, Chico Tabibuia, Ranchinho, Maria Auxiliadora, Agostinho Batista de Freitas, Ana das Carrancas e Ulisses Pereira.

Em tempo

Sim, teve brasileira debutando, ano passado, no Shangri-La, de paname. Era Mina, filha de Vik Muniz e Janaina Tschape. E houve neta de Sofia Loren no valseado: Lucia Sofia Ponti.

Peditório

Jessica Esteves e Emiliano Santos ficaram noivos.Casam em setembro, 27, no Coco Bambu Meireles, com religioso na Paróquia da Paz.

Letras garrafais

A EBM cuida do design gráfico da efeméride de Marcondes Viana: 60 de jornalismo. Lembro das escolhas da Glamour Girl,um black tie que dava 2 carros por edição.

Dentre algumas eleitas, temos Flavia Cavalcante (miss Brasil), a saudosa Marcela Montenegro - que nos deixou tão cedo - Joana Figueredo, Ticiana Philomeno, Sarah Gondim, Branca de Castro, Izabel Oliveira, Izabela Fiuza, Rosemary Matos, Paula Pinto, Chrystine Jereissati, Giovanna Albuquerque e Larissa Leitão.

By the way

Quem tem tuxedo? Somos uma terra de poucas tradições.

Régua

Repito que a largura da gravata deve ser proporcional à lapela do blaser.

A Sun 'n Fun Aerospace Expo

Em Lakeland-Fl, associados do Catuleve aproveitaram o quorum para festejar os oitentanos de Cristino Cordeiro, no Fogo de Chão.

E mais...

Eles curtem. Celiane e Rafael Studart singrando a Europa.

Foto: Arquivo pessoal Lara e Luis Eugênio Pequeno

Aniversariante Jose Luis Eduardo Figueiredo e o patriarca da São Paulo, Claudio, neto decano do empresário Pedro Philomeno.

Foto: Divulgação/Bessa Albuquerque Claudio e Luis Eduardo Figueiredo

XV. Sara na foto família: Paula, Fred e Fredinho Barroso.



Foto: Divulgação/Bessa Albuquerque Sara, Paula, Fred e Fredinho

Social Scene-Laryssa, Rodrigo Cruz, Ademar Mendes e Paulinha.



Foto: Arquivo pessoal Laryssa, Rodrigo Cruz, Ademar Mendes e Paulinha

Com Lara, que é Suyeno, a caçula, Luis Eugênio Pequeno, cumpleante do sábado.