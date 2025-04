Foto: Arquivo pessoal Blue Chips

Vinhos para presentear, especular ou consumo próprio podem ser encontrados na Duclot, de Paris. Um lançamento interessante é o assortment, com nove garrafas das melhores safras de Bordeaux. A caixa é régia: vermelha com dourado. Especializados em bordaleses, a Duclot possui uma cave na Lafayette.

Hologerie Excuse

Contemporaneidade vista nos Rolex Oyster Perpetual LandDweller. A integração da pulseira à caixa nos remete algo de infinitude.

Disponível em aço, ouro branco, amarelo, rosé (diamantes) e platina. Outro detalhe interessante é o mostrador com formas hexagonais de cera de abelha.

Grande data

É de Ana Cláudia Aguiar e Homero Cals.

Jazzholics

Bruno Queiroz e Waldir Xavier confirmam o Jazz Festival de New Orleans (24/4 a 4/5).

Entre Palmes e palmas

Luciana Vieira levará Ponto Cego para Cannes. Trata-se de uma codireção com Marcel Beltrán. A produção está entre os quatro curtas-metragens produzidos no projeto Director's Factory Ceará Brasil.

Vitrine

No Sol e Alegria, bem acompanhando, Ricardo Bezerra. Em Jeri, Bianca Sales e gentleman Arthur de Castro. No Ponza, meu aio Daniel Moura. Gustavo Barros de Oliveira chegando para quadra pascal.

Via Sacra

"Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso". (Atos dos Apóstolos 3:15)

"'Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?' O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo". (1 Coríntios 15:55-56)

"Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo". (João 16:33)

"Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse". (Atos dos Apóstolos 2:24)

"Disse-lhe Jesus: 'Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?'". (João 11:25-26)

Sahteim!

Pâtissier Renata Valentim fazendo ovos no sabor de pistache e kadaif (massa doce), responsável pelo barulho do chocolate de Dubai. Item imperdível na mala de volta.

O doce knafeh ,assim também chamado, é uma das estrelas da mesa árabe. Pode ser feito com aletria, queijo ricota, mel de laranjeira e pistache para arrematar.

Depõe

Paradoxal, para uma cidade turística como Fortaleza, o boletim do fim de semana atestar tão poucas praias com balneabilidade.

Em tempo...

Chegando a data oficial, do descobrimento, impressa nos livros, efetivamente defendo que os anais da História Brasileira não dão os devidos créditos a quem bem merece. Falo do João II, que driblou Alexandre VI, pai da Lucrecia Borgia.

O blefe, com uma super pocker face, deu-se na alegação de que as 100 milhas, concedidas pela Bula Inter Coetera, deixaria as naus portuguesas reféns dos ventos calmos da Guiné.Não fosse a sagacidade do monarca português, a Terra dos Papagaios seria mar.Isso fomentou o pedido, do rei ao Papa, de um possível aumento de milhas, por meio do novo um novo Tratado, o de Tordesilhas.

O que o Papa não sabia era que Duarte Pacheco Pereira já havia andado por aqui, em 1498, nas costas do Maranhão e do Pará. O Aquiles Lusitano, alcunhado por Camões, escreveu o Esmeraldu de Situ Orbis, carta náutica, que, provavelmente, Cabral se utilizou.

Eureka

Cavista Marina Giuberti, que é brasileira, vende o néctar ratafia de champagne. Lá no Marais.

Recomendações trendy

A Colorimetria chega para ficar. Sempre existiu, mas agora caiu no gosto geral. Baseia-se na busca da cor perfeita, a que favorece pele, cabelo, compleição física, idade... Adotar para si, ou para seu negócio, as matizes que mais irão trazer benefícios, são um bom aporte à carte de visite. Vinho,azul e amarelo são sempre paletas aliadas.

Memória do coração

Embora voando a cruzeiro, Leandro nunca esquece do seu mestre, o saudoso Clayton Marinho.Isso credencia. Fui boutonnière do casal Vasques. Não sei se dei sorte ou se a dupla faz por onde.

Round b-day

Idézio Rolim guarda o 23 de agosto para lista vasta, na serra. Um findi também de encontros, dada a vizinhança festeira.

E mais...

Débora, Karbage de solteira, e Daniel Távora: unidos pelo jaleco também.

Debora e Daniel Távora Crédito: Marcus Lage

Pela minha Rolleiflex, Mary e Aécio Dias.

Aécio e Mary Dias Crédito: Marcus Lage

Jéssica Firmiano e Emiliano Esteves Santos estão na contagem regressiva para o altar: setembro, 27.

Jéssica Firmiano e Emiliano Esteves Santo Crédito: Arquivo pessoal

Alf Mabruk para Rodrigo Jereissati. No edifício Martinelli, com David Meneses, João Angeloto e Valter Costa Lima II.