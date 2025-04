Foto: Divulgação/volovinum.com.br Macetes

Quando o apreciador não pretende dispensar tantos numerários por um Premier Grand Cru Classé, a dica são os deuxièmes, os segundos vinhos, ou os terceiros, chamados trosièmes, vindo depois quatrièmes e cinquièmes. Dos cinco irmãos menores, da classificação de 1855, tem Pavillon Rouge, Petit Mouton, Carruades de Lafite, Forts de Latour e Le Clarence de Haut-Brion.

Para quem gosta dos tintos portugueses, adotando a mesma prática, a busca será pelo Reserva Especial Casa Ferreirinha. Após sete anos de cave, não passando pelo crivo, ele não será um Barca Velha. Nada o desmerece, apenas uma questão de preciosismo. Sabe-se que o dourado Barca é luso patrimônio.

Sexta Santa-gratidão e reflexão

"Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará!" ( Mateus 20:18,19 ).

"Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que vezes que beberdes, em memória de mim". (1 Coríntios 11:25).

Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai". (João 10:17-18)

"Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados". (1 Pedro 2:24).

"Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo". (Romanos 10:9).

"Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?". (João 11:25-26)

"Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós". (Romanos 8:34)

“O anjo disse à mulheres: Não temais! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui; ressuscitou, como disse. Vinde ver o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vo-lo disse.” (Mateus 28,5-7)

"E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna". (1 João 2:25).

Hole in one

Se o assunto é bacalhau, três dicas não erram: Ponza, Marcel e Marquês.

Jocoserious

Da série: "morro e não me acostumo":

Cardápio com QR Code.

Hobby que supera o Beach Tennis: ser amigo de rico. Alguns têm séquito e, saindo em cortejo, cada uma paga sua conta.

Adesionado convidando para sua adesão.

Quem fala tocando na gente.

Cabeceiras

Valdetário Andrade celebra com bolo de dois andares, isto é, ao lado do governador Ibaneis Rocha, uma vez que são nascidos nos mesmos dia e ano.

Será em Uberaba, com animação de Roberta Miranda, Zezo, Zezé de Camargo, Cesar Menotti e Fabiano.

A organização dispõe de vans, para os dias de festa.

Milan Design Week

Milano ainda é pauta. As feiras, anualmente, imantam presenças de colecionadores, profissionais, jornalistas, comerciantes e demais apaixonados pelo conceitual. O novo, que brota das pranchetas mais aclamadas pela crítica.

Andre Monte, arquiteto dotado de um nariz essencial, dirá sua perspectiva acerca dos dias de reciclagem na Lombardia. Além de estudioso, uma curiosidade é que Monte reserva sempre um lugar, na mala, para o garimpo. Como Janus, olhos voltados para passado e futuro. Essa super credencial traduz-se em distinção para nossos leitores.

Design centrado no ser humano

O tema desta edição, “Thought for Humans”, destacou a importância de criar espaços que promovam bem-estar, empatia e funcionalidade. A proposta é repensar o papel do layout como ferramenta para melhorar a qualidade de vida, considerando aspectos emocionais e sensoriais na criação dos projetos.

Sustentabilidade e materiais naturais

O compromisso ambiental esteve em evidência, por meio do uso de insumos recicláveis, processos de fabricação de baixo impacto e mobiliário modular de longa duração. Objetos como madeira certificada, bioplásticos e tecidos reciclados foram amplamente utilizados, refletindo um compromisso com o Ecossistema.

A integração tecnologia + expressão artística

A digitalização foi um dos pilares do evento, com destaque para o uso de inteligência artificial e automação na personalização de espaços. Instalações interativas e experiências imersivas, utilizando realidade aumentada e virtual, proporcionaram novas formas de interação com a concepção física.

Tons profundos e formas volumosas

Cores intensas, como o vermelho “Barolo”, dominaram as paletas, trazendo sofisticação e calor aos ambientes. Além disso, móveis com formas arredondadas e volumosas, a exemplo de sofás e poltronas, que ganharam destaque oferecendo conforto e um visual acolhedor.

Expressão e artesanato

Houve uma valorização do trabalho manual e da linguagem artística, com ítens que exibem pinceladas livres com texturas artesanais. Essa linha reflete uma resposta à crescente presença da inteligência artificial, enfatizando a singularidade da concepção humana.

Fiat lux

A Bienal Euroluce trouxe inovações no setor de iluminação, com instalações que exploraram a luz como elemento central da experiência sensorial. A iluminação foi utilizada não apenas para funcionalidade, mas também como componente estético e emocional nos cenários.

Designers revelando o emocional e o narrativo

Instalações como “Dolce Vita”, de Paolo Sorrentino, e “Mãe”, de Robert Wilson, integraram arte e design para criar experiências imersivas, evocando emoções e memórias. Esses projetos destacaram a importância de contar histórias por meio do design, conectando os usuários aos recintos de uma maneira mais crítica.

Essas tendências refletem uma abordagem mais consciente e humana na técnica cenográfica, priorizando o bem-estar, o viés ecológico e a conexão emocional com os módulos.'

Aniversariam

Alessandra Bertosi, Mariana Carneiro, Duda Brígido, Ciro Moraes e Thiago Romcy.

Rota

Tudo indica que Lagoa e Guaramiranga é por quem os sinos dobram.

Pausa

Pelo o sacro desta data, para o aniversariante Duda Brígido será de reclusão e preces.

Lagom

Juliana e Liberato Barroso, mais do que nunca, priorizando o esporte. Respectivamente, vôlei e basquete. Qualidade de vida, resistência, endorfina e hábitos saudáveis estão no pacote de benefícios. Ele participou do master Norte-Nordeste, em Natal.

Vinicius

Dizem que, na Quinta Pascal, no trânsito de Paris, ele encontra Maria Lúcia Proença (certo biógrafo diz ser seu grande amor). Grita de longe:

-Vamos almoçar amanhã, Lucia?

-Não, é Sexta-Feira Santa.

-Não, é da Paixão.

Lições de Vida

Uma das histórias, que guardo com muito carinho. Precioso amigo se achega ao pai e diz que um certo crush teria lhe comunicado uma gravidez. Pediu-lhe reserva financeira para exames, transporte, médico, alimentação... Eis que tudo foi providenciado conforme solicitado.

Passando o tempo, descoberta a trama e, tranquilizado pelo rebate falso, comunicou o fato ao patriarca. Este lhe faz um apelo: filho meu, sempre estarei do seu lado, mas faça-me o favor de perguntar para ela o porquê de ter agido assim? De repente, essa moça está precisando muito. É certo que iremos ajudá-la.

E mais...

Adriana e Ivo Carvalho na embaixada italiana no Cumbuco, regida pela diplomacia Dall'Olio.

Foto: Marcus Lage Adriana e Ivo Carvalho

Lissa Mota e Karine Carneiro em reencontro no Porto, em companhia das fatias paridas do Majestic, templo Belle Époque.

Foto: Arquivo pessoal Lissa Mota e Karine Carneiro

Andre Monte e sua re-conhecida gentileza.

Foto: Reprodução/P. Pereira Andre Monte

Principado. Sergio Ximenes, Lisandro Fujita, maturante de quinta, meu publisher Raul Fontenele e Germano Albuquerque, trocando a ordem, para dizer do sete de junho, a priori gilvan magno nas pick ups, Festa do Mano.