Coup de coeur

Foto: Divulgação/Fabiola Costa Lilamand Fruits Confits

Lilamand fica em Saint-Rémy-de-Provence. É um negócio que caminha na quinta geração familiar. Especialista em frutas confitadas e Calissons. Este é um doce provençal, de Aix, protegido por legislação. Significa sorriso,sendo feito à base de hóstia, amêndoas e doce de melão, arrematado com aroma de laranja.

Outra especialidade da Lilamand, sobrenome dos donos, é o sponge cake italiano Babá ao Rum. O processo de toda a doceria é o mesmo adotado desde o ano de fundação, o longínquo 1866.

"O senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem!". (Joel 2:11)

Talento I

Manoela e Ricardo Bacelar, a saber palco e piano, integram o corpo de Beijo no Asfalto. Fui assisti-la na Valsa Proibida, de Paurillo Barroso.

A peça, de Nelson Rodrigues, vai marcar os 68 anos do Grupo Comédia Cearense. Sua estréia dar-se-á dia 3, às 20h, no Teatro Nadir Papi Saboya. Conta, também, com as participações de Márcia Sucupira, Ildo Mota, Amenothep Rodrigues, Natali Lima, Érika Cardoso, Paulo Cesar Cândido e Rafael Xerez.

A temporada extende-se aos dias 10, 24 e 31,sempre no mesmo horário.

Talento II

A série Se Avexe Não, da cineasta Luciana Vieira, estará na Netflix, quinta, 9/5.

Talento III

Nova voz do momento tem nome e sobrenome: Vivian Fernandes.

Papa non habemus

Quase tivemos um. Na trilogia do Poderoso Chefão, no episódio do conclave, sonoramente identificamos o nome Lorscheider.

Nats

De Cláudia Carvalho, Rachael Alcântara, Augusto Albuquerque e Igor Lucena.

Religioso

Priscylla Bonorandi Teixeira e Valmir Rosa Torres Neto casam amanhã: Líbano e Ilmar Buffet. Verônica será a estilista oficial das famílias.

Dentre os padrinhos: Eduardo Narbal e Camille, José e Ticiana Silveira, Annah Penteado e Victor Torres, Pedro Fujita e Eduarda Dantas, Franco Bonorandi e Alane Almeida, Lucio e Claudia Vasconcelos, Rebecca Bonorandi e Lucas Lobo, Marcos e Maria Helena Lima, Luis Santos e Sandra, Juliana Abrantes e Marcelo Costa, Melania e Ronaldo Torres, Sarah Rodrigues e Mickael Menezes, Rodrigo e Larissa Cruz, Lewton Monteiro e Rachel, Pedro Garcia e Carla, Dante e Andrea Bonorandi, Ticiana e Rafael Boris, Lara e Eduardo Teixeira.

Via S. Chiara, 34

Na Gammarelli encontramos as meias usadas pelo papado.Existe um ditado: "Os cardeais vão à Gammarelli, mas ela vai ao papa". François Fillon é um dos que perpetuam o acessório, uma bossa bem francesa.

Pontífices têm seus assessores pessoais, os Carmelengos, ao passo que as Perpétuas desempenham o mesmo papel, só que para os padres, cuidando de assuntos como moradia, remédios, roupa e comida.

Nada mais raffiné que um costume azul, camisa listrada e meias vermelhas.

Caçula

André e Nabirra Acário apresentaram Antonio ao avô, o ex-ministro Cláudio Santos e Eliene, avó-torta.

Mesmo na correria da Fantástica Fábrica de Chocolate, deu tempo para a ciceroneada.

Genialidade

Dia 21 de Abril o Sol nasce por entre as torres do Congresso Nacional.

Em família

Dudu Brígido, nas pick ups, vai inaugurar o Nigh Club do Iate, em junho, sete. O bisavô, também Dudu, foi um dos primeiros sócios da enseada.

Lições de Vida

Certa feita, puseram um Patek, de valor exosférico, no meu braço.Estava admirando-o e o dono, ao notar, fez o gesto. Ele não estava à Tântalus e divisei que, se o presente fosse de verdade, seria enviado para meu endereço, no dia seguinte, com a respectiva caixa. Era um teste.

A mitologia fala da nossa vulnerabilidade no calcanhar de Aquiles. Na verdade, está na munheca. Pegaram nela? Estás morto.

Dez, com louvor

Tese de mestrado de Lucio Flavio Pimentel será publicada pela Editora Dialética. O título: Meios Adequados de Solução de Conflitos Bancários: Mitigação do Endividamento Pessoal com a Promoção do Retorno de Créditos Concedidos Pelas Instituições Financeiras.

Findi festivo

Feitozas daqui e de São Paulo estiveram na grande mesa, em face do round b-day da matriarca Márcia, Sra. Mario Feitoza. Mas a efeméride pede Viena e Paris.

E mais...

Moisés Santana posa com o título de Cidadão de Crateús, ao lado da proponente, ver. Maria Amelia Gonçalves.

Foto: Arquivo pessoal Moises e Maria Amelia Gonçalves

Prova de carnes premium no B.O.T.H.: Aydano Ribeiro,anfitrião, Isaac Xavier, Marcus Lage e Waldir, também Xavier.

Foto: Arquivo pessoal Aydano Ribeiro, Isaac Xavier, Marcus Lage e Waldir Xavier

A cena é de posse. Marlucio Lustosa, gov. Ibaneis Rocha, novel da Academia Brasiliense de Direito, e Valdetario Monteiro.