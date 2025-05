Foto: Divulgação/Loro Piana Polo Loro Piana

A camisa polo, da Loro Piana, entra para a wish list do segmento adquirente do luxo quieto. Brilham discretamente, pela mescla da seda com o algodão. A empresa é conhecida pelo cashmere de alta gama. Outrossim a alpaca, a vicunha e a lã, todos dell'eccellenza. (A bota é berço de lanifícios como Vitale Barberis Canonico, Zegna, Marzotto, Biella e Brunello Cucinelli. Cimeiras, pináculos fabris).

A peça ratifica a tônica do metaluxo, que engloba valores agregados à label, o perfil dos utentes, o cuidado com a mídia (vejam o episódio Nike Yeezy X Kanye West), a capacidade de transcender e impor-se aos fashionismos. E o melhor: nadica de logomarcas.

Desejando adquirir algo tão bom, recomendo Sunspel ou Thomas Mason, ambas antigas, inglesas e silenciosas, assim como uma mulher bonita.

Muguet de Bonheur

Ontem, 1º de maio, a França perpetuou uma tradição, surgida em 1561, nos idos tempos do rei Carlos IX: a troca de ramos de Lírio do Vale - Lily of The Valley, em Inglês, ou Mughetto, na língua italiana. O gesto significa desejos de felicidade e sorte.

Palavra do Senhor

Em João 14.6 Jesus respondeu:— "Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim".

Civil

Patricia, de berço Gomez, e Bertrand Boris Neto rubricando, no livrão, "felizes para sempre".

Conto sem aumentar ponto

Lembro de um costume do príncipe Michael de Kent, cuja barra do blaser vi puída, quase desfiando. Usá-lo mesmo assim? Claro, pois deve ter sido gerado num daqueles ateliês da savile row. O velho, de qualidade, é o que credencia.

A esposa, desse primo da rainha Elizabeth II, causou um incidente, em certo almoço com Meghan Markle, ao usar um broche mouro (blackamoor). Aqueles encontrados na veneziana Nardi, vizinha do Florian.

Old fashioned way

A quem interessar possa,no passado era comum que os colaboradores ( mordomos e motoristas) amaciassem os sapatos do patrão.Isso incluía os ternos, a fim de dar um caimento ainda melhor.



Ciclos novos

Para Sakie Sato, Gerardo Mendonça (Louro Maia), Luciano Vidal e Reno Bertosi.

Quem paga o pato?

A imponente peça, uma prensa, faz parte dos enxovais de muitos restôs franceses. Linda. É o indispensável aparelho para fazer o canard à la presse. Com preparo à la minute, esse patrimônio gastronômico é feito com a carcaça do pato, vinho, bouquet garni, cognac, pimenta do reino e Grand Marnier... Por ter sangue, eu não consumo, mas o ritual é digno da atenção.

O caneton, do La Tour d'Argent, havendo sido numerado há muitas décadas, deve ter batido os 2 milhões de unidades consumidas. Endereço:15, Quai de la Tournelle, 5º arrondissement, Paris, França, com vista para a catedral.

Decreto Para O Bom Uso do Luxo

E o objeto, da foto, é Christofle. Trata-se de um metal espessurado, motivo pelo qual não podemos dizer que é "de lei". Carece dos milésimos indispensáveis (Portugal 833ml). Alguns conhecedores chamam, esse banho, de Hotel Silver.

Um dos capítulos do negro período escravocrata brasileiro, deu origem à prataria Escravos de Ganho. Os cativos aprendiam, com os prateiros, a trabalhar o metal e,por conseguinte, remunerados compravam suas alforrias.

O referido metal também é patrono de um ofício, oriundo do eixo Brasil-Portugal, a joalheria Minas Novas. Adereços, em geral, encravados de pedras brasileiras, forradas com papel metal e pequenos, nem sempre, apliques em ouro. O surgimento da Minas Novas deu-se em face das Leis Pragmáticas, que limitavam o uso de jóias ao clero e à nobreza.



Dei Ouro Por Ferro

Minas Novas foi gerada a partir de uma imposição,mas a Berlin Stahl foi concebida pela carência do ouro na Alemanha, quando a população doou o metal para o governo, a fim de ajudar nos gastos da Guerra Franco-Prússiana. O lema era: "Gold gab ich für Eisen".

Voltando

O La Tour d' protagoniza uma das maiores cenas de devoção ao vinho. Dono de uma das mais reverenciadas caves do mundo, para fugir da pilhagem da Gestapo, a Geheime Staatspolizei-Polícia Secreta do Estado, os donos apressadamente construíram paredes falsas, com o fito de proteger seus rótulos. Para o arremate, foram garimpadas teias de aranha, pelas crianças da família, depois afixado um nicho de santo, a fim de imprimir um toque de pátina do tempo à recente obra.

Dicas literárias

Pedi para um amigo, nada letrado, uma sugestão de livro:

- Gotas.

- Qual o autor?

- Arthur de Carvalho.

Premier



Paulistano Lucas Arruda expondo, até 20 de julho, no 5o andar no d'Orsay.

Yassificar

Conversando sobre harmonia, com Walker Santiago, aprendi um pouco sobre Visagismo, que ele domina. -Lembro da medida de beleza, vista nos caracóis, nas rosas, defendida por Fibonacci.

A técnica visagista anda ombro a ombro com a Cromologia. Estética pura. Cortes, matizes e o próprio uso do gel, que você acredita serem aliados, muitas vezes trabalham contra a harmonia.

O Visagismo, que é de 1936, tenta enaltecer a belo, usando, em parceria, aspectos individuais como pele, peso, idade, profissão, ethos, hobby, anelos pessoais, altura...

Walker contextualiza que o interesse pelo Visagismo deu-se em face dos estragos do "corogenadon", quando muitas pessoas perderam cabelo. In nuce, a tal customização facial fomenta um retorno da autoestima.

Lições de Vida

O sucesso, de um certo empresário, era atribuído, em parte, pelo fato de ele contratar sempre os melhores profissionais do mercado. O tal do "Jack all trades, master of none" quebrou a empresa dele. Confie nos bons e trabalhe sua intuição.

Arte, Percepção e Narrativas

A nova série será lançada no Brasil e no exterior, com os trabalhos de Maiara Capistrano. Acontecerão mostras itinerantes na Europa, sob a curadoria e produção cultural de Heloiza Azevedo (Portugal).

Maiara, uma jovem fortalezense, apresentará sua recente investigação plástica, baseada na Pareidolia: o fascinante fenômeno psicológico, que nos faz enxergar formas em manchas, texturas, paredes e rachaduras em qualquer superfície. É como enxergar carneiros, em Cumulonimbus, ou imagens de cunho religioso. O projeto propõe uma experiência imersiva, que rompe fronteiras no campo artístico.



E mais...

Gente luz alta. Milena, maturante desta data querida, e Gustavo Barros de Oliveira, da embaixada cearense de Orlando.

Priscylla Torres, Bonorandi-Teixeira de solteira, e mais um fruto do savoir faire d'excellence da Verônica Rodrigues.

Para o salto alto. Maria Clara, de Vannucy e Henrique Daniel Carvalho, em noite para a álbuns e corações.