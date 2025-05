Prensa de Pato

Foto: Site/www.artcurial.com PRESSE A CANARD CHRISTOFLE POUR LA TOUR D'ARGENT

A peça ficou de fora nas fotos da semana passada. É Christofle, como outrora dito, e espessurada à prata, ou seja, Hotel Silver. A prensa desempenha a receita do pato numerado, do La Tour d'Argent.

E a curiosidade, que só matou o gato, moveu-me a escrever para o lendário restaurante. Muito bem atendido por mme. Virginie Guyonnet, diretora de comunicação, fui informado que, na semana passada, a famoso caneton à la presse estava em 1.196.205, contagem feita desde 1890.

Uma grande data

Para Flavia Beattie, Joana Moreira, Raquel Brígido Mota, Marcela Pinhero, Angelo Potrichi e Tony Albuquerque.

Máscaras apócrifas

Anna Jarvis idealizou o Dia das Mães, mas voltou atrás. Não pela data, mas pela hipocrisia com o que o acontecimento se revestiu.

Botinos

Comunidade italiana vai se reunir próximo 27, no Cortile, para sua confraternização mensal.

40tando

Alcimor Rocha Neto enseja a ida, da cearensidade, até Portugal.

Historicizando

Oitentante Lincoln Bezerra, bem como o saudoso Janius Soares, foram os precursores do nosso pré-Carnaval. Tempos de Banda do Periquito da Madame. Também apadrinhou Tiririca, quando dos festivais de humor do Shopping Aldeota.

Chill out

Lara e Luis Eugênio França Pequeno aviam malas para Capri, terra da perfumaria Carthusia e das sandálias Amedeo Canfora, preferidas da Jackye Bouvier Kennedy Onassis. Levam filhos.

Ceará Tem Disso

Emiliano Esteves, pelo programa Mais Médicos, em Gaiúba, videoconferenciando com hospitais Einstein e Sírio, a fim de dirimir casos complexos.

Machado

Magistrado Paulo Régis Botelho, via propositura do vereador Pedro Chagas, vai receber a a Cidadania de Quixeramobim. O comboio segue dia 6, para a Câmara do referido concelho.

Armorial 50

Reitor Randal Martins vai receber o Amis et Vins na Unifor, dia 22. Para quem leu Romance d'A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, de Ariano Suassuna, poderá ver a presença maciça dessa tipografia nordestina.

Jubilando

Lucio pintará o agosto de platina.São 70 anos de jornalismo diário, feito que coroa-o como o decano mundial. Sua estreia foi no black tie do Náutico, que elegeu Emilia, miss Maguary.

Falou da benquerença pelo saudoso senador José Macêdo, mas afirmou, com certo gáudio, que dona Maria queria mais bem a ele, tendo cuidado de um corte na perna, na fazenda Canhotinho. Que seu poço do Ponce de León está no Cumbuco.

Dos poucos que separa razão de paixão, ao falar de futebol. Abençoado com uma fiel entourage: senhor Evando e Henrique "Alcantra".

Vaidoso, não usa óculos, daí ter pagado 500 Euros num picolé espanhol. Sim, Espanha. Há mais de 30 anos, com escala em Villefranche Sur Mer. Viajantes prediletos: Vânia e Aristófanes Ribeiro.

Fez muitos favores, que nunca foram traduzidos por lobby, mas pela religiosidade inserta na palavra "amizade". A cozinha? Aquela, cuja intimidade priva, dada as alergias e intolerância.

Hoje, Ordones, para comer carneiro frugal com arroz-unidos-venceremos. Mato alto no muro, para não pensarem que é casa de rico. Camisa tamanho "M" colada.

Perfume Yatagan, de Caron. Telefone? O mínimo possível. Aventura: 18 doses de Fernet, que produziram um conto de amor, num endereço que nunca existiu e personagens idem. Lustosa da Costa. Sim.

Superstição? O remarque de um evento. Poema? "Amigos", de Otacílio Colares.

Música do Casablanca? Erraram. The Very Thought Of You. Uma mulher bonita? Ivone Gentil. Uma outra trilha seria Lobo Bobo. Que teremos para quarta? A mesa de Wilma. Sempre gorjeta. Língua morta: a fofoca. Brasileiro, profissão esperança.

Epônimo

Gentleman Arthur de Castro fazendo um hole in one na marca, que levará seu nome. Passaporte vermelho.

E mais...

Christianne Peleteiro, Alvaro e Fredy na bela Vasto, pela efeméride de Lincoln Bezerra.

Cena de Beijo no Asfalto com atores Rafael Xerez e Roberto Reial.

Elenco II. Natali Carvalho e Manoela Bacelar.

Mariella Pompeu e Angelo Potrichi, maturante desta sexta.