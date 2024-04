Crônica disruptiva

Foto: Sven Brandsma/Unsplash Quando as palavras crispam os sentidos

.

Palavras nascem, vigoram, mudam os sentidos, entram e saem de moda, são esquecidas, sequestradas, resgatadas, morrem. Isso porque a língua tem vida e se modifica no tempo. Algumas enchem a boca. É o caso de rocambolesco. Outras enchem a paciência mesmo. Ultimamente ando a torcer o nariz para a palavra disruptiva e as suas variações.

Também deixei de ressignificar as coisas ao perceber a canseira dada à palavra, usada à exaustão para atribuir um novo significado a algo. De uma hora para outra, todo mundo resolveu ressignificar objetos, pensamentos, existências. Mas ando mesmo entojada, enjoada, nauseada com a palavra entrega.

Com ela descobri o roubo que as palavras sofrem quando os seus complementos são suprimidos. A transitividade do termo foi alterada. Não cabem aqui as perguntas entregar o quê, a quem? Entregar agora é verbo intransitivo. Ou seja, completo em si. A primeira vez que escutei “fulano é excelente porque ele entrega” achei que se tratava de um competente entregador. Como havia um tom elogioso, concluí que o talento do fulano não deveria ser o de um delator.

Também observei a ausência determinante de um pronome reflexivo. Se o fulano em questão “se” entregasse, caberiam pelo menos duas possibilidades de interpretação: não se deixa vencer ou não se apresentar (à polícia?). Reconheço, a minha implicância com o emprego de certos vocábulos revela um excesso de tradicionalismo.

Talvez eu devesse experimentar um repertório mais disruptivo. E é provável que esta crônica não entregue o que os leitores esperam ler – ou, por outro lado, me entregue, entregue a mim, por pensar assim. Assunto a ver. Ou ressignificar.