Uma semana de cão

Na semana passada, o bilionário Elon Musk deitou falas sobre democracia e liberdade de expressão no Brasil. Que ele não possui o menor apreço por democracia, é tão claro quanto os militares e sua tentativa de golpe entre 2022 e 2023. Basta observar a história recente de cada um deles. Naturalmente, o bilionário continuou a criticar o Brasil e o Supremo Tribunal Federal durante a semana. Teve de tudo: apoio de senador, de comissões do Congresso, de personalidades da política. Com um não surpreendente complexo de inferioridade diante de estrangeiros (americanos são preferidos, embora Musk seja sul-africano de origem), lideranças da extrema direita brasileira não contiveram seu regozijo com o episódio.

Não se trata de defesa da democracia, mas exatamente de seu contrário: festejaram alguém que traz água ao moinho golpista, ainda em pleno movimento. Gente que defende o direito de incitar ao ódio, de matar e mentir, de ser racista, e de destruir Constituição e democracia. Ajuntamentos que não hesitarão em agir ao leve sinal de que instituições fraquejam.

Como o episódio ganhou o mundo, houve ainda quem não se contivesse, e celebrasse o fato de que Musk teria "jantado" o Brasil. Ou seja, somos mais de 200 milhões de otários, incapazes de perceber e de reagir contra uma única mente que pode nos engabelar, no debate do desingênuo mundo das redes sociais. Por este cenário, nenhuma autoridade, jornalista, intelectual ou político compreendeu as intenções de Musk, e caímos em sua arapuca. Estamos perdidos!

Desde 1605 que Dom Quixote chama nossa atenção: "Ora essa, Sancho Pança, ainda não aprendeste que sempre há uma caterva de feiticeiros entre nós que tudo transforma, conforme seu gosto de nos favorecer ou destruir?" Porém, os brasileiros nada percebemos, e fomos liquidados por mensagens da rede X. O episódio mostra que defender nossa democracia, externa e internamente, não será tarefa fácil. Mostrou ainda que nossos mais relevantes adversários talvez estejam ao nosso lado, tão dispostos como quem está de fora. O agir da institucionalidade democrática é imprescindível.