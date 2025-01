Ele apenas está presidente dos Estados Unidos, não é dono do mundo

Foto: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP O presidente dos EUA, Donald Trump

O ano começa, e temos que tirar de nossa frente alguns assombramentos, para que a antena gire para o bem da humanidade. Façamos valer a fé (que não pode faiar) e o propósito de que "a união faz a força"!

Vivenciamos os efeitos do furacão Donald Trump. Imaginem, um político que deveria estar cumprindo pena por "não cumprimento da lei", assume a presidência dos EUA? A segunda gestão de Trump nos EUA, começa empoderada e gera um alerta geral ao mundo, pois agrega maioria no Executivo, nas duas casas legislativas e na Suprema Corte.

Durante a posse no dia 20 de janeiro de 2025, foram apresentadas 78 medidas. Várias delas violando a legislação, os princípios da Constituição; enfrentam compromissos internacionais e a ética; e perturbam a sociedade. Vamos a alguns exemplos:

* O rompimento com o Acordo de Paris levando a situação de não combate a crise climática que os EUA ajudaram a gerar. O governo brasileiro está analisando o que fazer diante dos prejuízos às ações e negociações sobre o clima, principalmente junto a Conferência do Clima (COP 30) que ocorrerá este ano em Belém do Pará.

* A saída da Organização Mundial da Saúde afetará o planeta, pois a OMS atua no monitoramento de sistemas de saúde, detectando, prevenindo e respondendo a emergências, incluindo surtos. A OMS espera que o presidente reconsidere a decisão, visando o benefício da saúde e do bem-estar mundial.

* As deportações em massa foram anunciadas desde a campanha eleitoral, quando os migrantes foram demonizados como "selvagens", "animais" ou "criminosos", o que ameaça cerca de 11 milhões de pessoas vivem em situação irregular nos EUA. Após a posse, inúmeros "imigrantes ilegais" foram presos, e foi iniciada a deportação. Os imigrantes brasileiros também foram alvo desde processo e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) denunciou o tratamento desumano, considerando-o como degradante.

O presidente Lula, mesmo acompanhando todas estas atrocidades, assumindo a posição de Estadista, anuncia disponibilidade de um convívio sereno com o Governo dos EUA, pelo bem da humanidade. No entanto, o governo Trump alega em relação ao Brasil e a outros países que "Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Todos precisam de nós".

Sei que tratar desses assuntos, como diria minha avó, é "cutucar onça com vara curta". Mas, sejamos razoáveis... não dá pra bater palmas para Trump. Fiquemos em estado de alerta e em posição de defesa, pois o perigo está em cena!!!