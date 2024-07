Pega o Guanabara. E vai!

O negócio está ficando sério. Todos os videntes do mundo estão dando como certo que nossa batata na Terra está assando, e o som das trombetas do Apocalipse já tilinta nos ouvidos daqueles que dizem ser mais sensitivos que a maioria dos mortais. Eles ainda divergem no prazo, mas que a nossa casa vai cair, eles juram que vai. E não demora!

Kushal Kumar, o Nostradamus Indiano, alertou que a terceira guerra mundial começaria mês passado. E há os que argumentam que ele não errou, já que a visita do presidente russo Vladimir Putin ao ditador Pyongyang, na Coreia do Norte, já é o começo de uma aliança que vai aniquilar a raça humana.

Baba Vanga, a vidente cega, da Bulgária, que previu os atentados de 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos, revelou que começaremos nossa extinção em 2025, após o início de um conflito na Europa, que devastará todos os seres vivos.

O Brasil, claro, não poderia ficar de fora dessa importante discussão. Por aqui, o profeta mineiro Athos Salomé, apelidado de Nostradamus Vivo, e que jura ter avisado o Rei Charles que ele teria um câncer, agora informa que nosso cataclisma começa a partir deste segundo semestre.

Gente tentando adivinhar o futuro é quase tão clichê quanto político prometendo emprego. Mas quando todos os adivinhos do mundo começam a falar a mesma língua, aí é o caso de a gente deliberar, e cogitar as possibilidades e implicações para o caso de essas previsões, de fato, ocorrerem.

Uma das alternativas para escapar era a gente vazar no rumo do mais recente planeta descoberto pelos cientistas, o Júpiter Quente. O problema é que lá é um pouco mais quente que Teresina (1000ºC), chove cacos de vidro dia e noite e tem um vento que fede a ovo podre. Bom, neste caso talvez seja melhor torcer para Elon Musk agilizar a colonização de Marte, implantar o projeto de instalar um sol artificial e gerar novas espécies, como vem prometendo. E pensar que aqui na Terra era tão bonzinho...

O certo é que é bom já irmos arrumando a trouxa. Os céus já nos mandam sinais de que o fogo se aproxima. E isso, literalmente. No último sábado, um meteoro rasgou a noite nas cidades de Ubajara, Frecheirinha, Crateús e Tauá. Passou em Tamboriu também, mas o povo não viu, porque estava tirando selfie no show da cantora Simone Mendes.

Aos que escaparem em Marte com sol de refletor, ou aos que decidirem ir pro fedorento Júpiter Quente, reflitam sobre o papel de cada um no extermínio de nosso planeta.

Desde à não preservação do meio ambiente à não tolerância com os semelhantes, tudo colaborou para o nosso fim.