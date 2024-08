Invasão Cabeça Chata

Foto: Divulgação Maurício Filizola, empresário, diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC)

Na semana passada, o Arquivo Nacional trouxe a público documentos com relatos de pilotos brasileiros sobre o avistamento de OVNI´s (objetos voadores não identificados) no espaço aéreo nacional. Não eram pipas, drones, nem pássaros.

Em um dos casos narrados, um piloto da Gol avistou um desses objetos em velocidade "supersônica" e precisou de perícia, manobra evasiva, uma tirada de banda para evitar uma barruada entre as aeronaves.

No relatório, há cerca de 35 novos registros de ocorrências feitos em 2023, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. O Ceará também aparece na lista. Tem dois casos notificados: um na praia de Uruaí, em Beberibe, e outro na região sul de Fortaleza, onde um objeto em forma de caneta - não a azul, do Manoel Gomes, mas de cor amarela, e com 40 metros de dimensão - foi avistado.

No episódio específico de Fortaleza, o objeto brilhante estava "voando em formação", ou seja, em bando e em formato de V, como andorinha. Se seria um voo de reconhecimento espacial ou apenas uma contemplação do nosso belo litoral, aí não dá pra saber, mas até o humorista Whindersson Nunes já flagrou um desses fenômenos nos céus do Ceará.

Obviamente que temos, por aqui, mil e uma razões para chamar atenção mundo afora. Desde as nossas belezas naturais à espirituosidade de nossa gente. Desde as nossas belas praias às aconchegantes serras. Da criatividade de nossos artistas à fecundidade de nossos inventores, como o Ismael Mendes, de Maracanaú, cuja descoberta de usar água para limpar painéis de energia solar invocou até a Nasa.

Também temos deficiências, é verdade. Muitas delas passíveis de correção: a desigualdade social, a sede, a fome, a violência urbana e o nível 5ª Série de alguns de nossos políticos, que pudemos testemunhar, com espanto, nos primeiros debates eleitorais de 2024. Nisso, só perdemos para Teresina, onde o prefeito deu uma marrada, ao vivo, no adversário, no debate da Band.

O certo é que, por bem ou por mal, preocupa essa incômoda observação extraterrena. A gente não sabe ao certo o que eles querem. Se apenas sol. Se apenas selfie. Pela bola de fogo que cruzou o céu entre o Ceará e o Piauí, desconfio que os ET´s estão enfezados. No ponto de briga!

Talvez eles imaginem que estamos arranhando a reputação deles ou talvez apenas estejam achando esse nosso mundo de intolerância, de intransigência, chato pra caramba!

Se for isso, errados não estão! n