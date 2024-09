A essência do empreender: além do medicamento, a cura do futuro

Foto: ARQUIVO PESSOAL Maurício Filizola recebe homenagem

Na última segunda-feira em uma noite marcada por emoções e reflexões, fui agraciado com a Comenda do Mérito Farmacêutico Cearense 2023 - categoria Empreendedor pelo CRF-Ce. A honraria veio justamente na semana em que se celebra o Dia Internacional do Farmacêutico, um momento em que a profissão que abracei há quase 40 anos ganha ainda mais significado. Mas o que torna esse reconhecimento tão especial é a natureza da homenagem: pelo meu percurso no empreendedorismo.

Ser farmacêutico sempre foi, para mim, mais do que comercializar e dispensar medicamentos. Desde a minha primeira farmácia em 1986, a Farmácia Filizola, até o reposicionamento para a Santa Branca, houve uma constante busca em transformar o conceito de cuidado com a saúde. Empreender é isso: enxergar além do que já existe, é criar oportunidades onde poucos veem, é inovar em cada detalhe, mas sem jamais perder de vista a essência do que fazemos. E essa essência, no setor farmacêutico, sempre será o bem-estar das pessoas, nossa missão.

O empreendedor, por natureza, carrega em si a capacidade de sonhar e transformar. Não basta apenas planejar, é preciso executar com determinação, enfrentar os desafios diários e, acima de tudo, ser resiliente. A trajetória da Santa Branca é fruto dessa perseverança. Cada loja aberta, cada colaborador integrado à equipe, cada cliente atendido, representa um capítulo dessa história de superação e inovação. As farmácias, para mim, nunca foram apenas estabelecimentos comerciais, mas sim, espaços de acolhimento e saúde.

Empreender é estar à frente de mudanças e, muitas vezes, ser o agente delas. É necessário ter coragem para arriscar, sabedoria para aprender com os erros, e, sobretudo, humildade para continuar evoluindo. O empreendedorismo no setor farmacêutico, assim como em qualquer outro, não é uma caminhada fácil. Mas é gratificante quando percebemos o impacto que podemos causar, tanto na vida das pessoas quanto na sociedade em que estamos inseridos.

Neste dia especial, em que sou reconhecido não só pelo meu papel como farmacêutico, mas também pelo empreendedorismo, me dou conta de que, assim como os medicamentos que comercializamos e dispensamos, o empreendedor é, ele próprio, um antídoto. Antídoto contra a estagnação, contra o medo de inovar, contra a falta de perspectiva.

Ser empreendedor é, no fundo, acreditar no impossível. E, assim como no balcão de uma farmácia, o que importa não é apenas o remédio que oferecemos, mas o cuidado, o olhar atento e a capacidade de compreender que o futuro também está em nossas mãos.

“Empreender é ter a coragem de criar o futuro que ainda não existe, e a sabedoria de perceber que ele começa com o cuidado no presente."