Foto: ARQUIVO OPESSOAL/MAURICIO FIIZOLA A tocha invisível da liderança

Há momentos na vida em que nos encontramos diante de uma escolha: ser apenas mais um na multidão ou carregar a tocha da liderança. Liderar é um ato silencioso de coragem. Não é sobre estar à frente apenas quando tudo vai bem, mas sobre ser a luz em meio à escuridão. É saber que o brilho da tocha que você carrega ilumina não só o caminho dos outros, mas também revela as próprias sombras que precisam ser enfrentadas.

Ser líder não é fácil. É como atravessar um rio onde as águas são turvas e o fundo é invisível. Cada passo exige confiança, não apenas na sua capacidade, mas naqueles que te seguem. Como dizia Steve Jobs: “O trabalho do líder é criar um espaço onde as pessoas possam crescer e se transformar.” A grande verdade é que a liderança é muito mais do que gerenciar resultados. Ela é a arte de inspirar pessoas a acreditar no que elas nem sabiam ser possível.

Liderar é também aprender a carregar o peso das falhas. É como segurar um espelho nas mãos. Quando a time erra, o verdadeiro líder não aponta o dedo para fora, mas olha no espelho e pergunta: “O que poderia ter feito diferente?” E, nos momentos de vitória, ele troca o espelho por uma janela e diz: “Olhem, foi vocês que conseguiram.”

Há líderes que acreditam que o título é a coroa, mas a verdade é que a verdadeira coroa é a atitude de serviço. É saber que nenhum trabalho está abaixo de você. Se for preciso atender à porta, você atende. Se precisar limpar a prateleira, você limpa. Um líder não é aquele que exige ser servido, mas aquele que serve. Como nos lembra a tocha olímpica, o fogo não é para quem o carrega, mas para iluminar o caminho dos outros.

Nos momentos mais difíceis, a tocha da liderança pode parecer pesada, e o caminho pode ser solitário. Mas é exatamente nesses momentos que o verdadeiro líder se revela. Ele não carrega a tocha para ser visto. Ele a carrega porque entende que sua missão é iluminar a jornada, mesmo que nunca chegue ao destino final.

A tocha da liderança é invisível para quem a vê de fora, mas é inegavelmente real para quem a carrega no coração. E, no fim das contas, não são as vitórias que definem um líder, mas a coragem de continuar carregando a tocha, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor.

Ser líder não é sobre onde você chega, mas sobre como você ilumina o caminho dos outros.