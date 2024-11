A tocha da liderança servidora: homenagem a um amigo e líder

Foto: ARQUIVO PESSOAL Mauricio Filizola e Ricardo Cavalcante

Na vida, encontramos pessoas que escolhem ser mais do que um nome ou um título; elas optam por carregar a tocha da liderança. Não qualquer liderança, mas aquela que ilumina o caminho, inspira e transforma. Tenho o privilégio de conhecer alguém assim: um grande amigo que, com humildade e propósito, ocupa a presidência da FIEC – Federação das Indústrias do Estado do Ceará. No último dia 9 de novembro, Ricardo Cavalcante completou mais um ano de vida, e hoje compartilho essa homenagem, pois sua jornada é o próprio reflexo de um líder que escolheu servir.

Ser líder, para ele, não é estar acima ou à frente, mas caminhar ao lado, estendendo a mão e abrindo espaço para que todos ao seu redor cresçam. Em seu olhar para a Fiec e para cada indústria que representa, ele vê mais do que números e metas; ele vê histórias, desafios, oportunidades de fortalecer o coletivo. Como uma tocha que ilumina com persistência, ele guia e inspira, sem se deixar levar pelo ego ou pelas conquistas individuais.

E quando há dificuldades, ele não aponta o dedo, mas olha no espelho e pergunta: “O que posso fazer para melhorar?” Essa é a marca de quem lidera pelo exemplo, guiado pelo coração.

Na presidência da Fiec, ele construiu vínculos baseados em respeito e confiança. Ele entende que liderar é mais do que tomar decisões; é inspirar, dar voz aos que o acompanham e reforçar os valores que movem nossa sociedade. Ele faz de sua liderança uma verdadeira missão de servir, pois sabe que um líder não é aquele que se eleva acima dos outros, mas aquele que leva todos a alcançarem novos patamares.

Nos momentos mais difíceis, ele segue firme, carregando a tocha da liderança com coragem e comprometimento, sabendo que seu papel é muito maior do que os desafios. Para ele, cada conquista da Fiec é uma vitória para todos os que sonham, trabalham e contribuem para o crescimento do Ceará.

Liderar é mais do que iluminar o caminho; é caminhar junto, carregando a tocha com humildade e propósito. Feliz aniversário a esse amigo e líder que escolhe servir!