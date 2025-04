Um mais um é sempre mais que dois

Foto: Alexandre Machado/febrafar Edison Tamascia, presidente da Febrafar

Enquanto o mundo se espanta com uma nova modalidade de guerra - a comercial - fruto do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo dos líderes das superpotências, a Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar) deu, na segunda-feira (7), um exemplo de postura institucional.

Por ocasião da celebração dos 25 anos da entidade, em evento realizado em São Paulo, cerca de 1.500 líderes e executivos do setor - incluindo representantes da indústria, distribuição e varejo farmacêutico, além de fornecedores e parceiros - protagonizaram um reencontro com o sentido mais nobre do associativismo: o que transforma não apenas negócios, mas pessoas.

Tais iniciativas fazem todo sentido, principalmente em um mundo cada vez mais competitivo, em que a individualidade é a regra. São a prova de que ainda há espaços que resistem à lógica perversa do "cada um por si". Apontam a fórmula mais eficiente e inclusiva: a união de forças.

Estar presente neste grande encontro da Febrafar foi desfrutar desse espaço e reexperimentar dessa fórmula. Olhamos para trás e vimos um grupo de idealistas que se uniram por uma ideia ousada: fortalecer o pequeno para que ele pudesse crescer com a força dos grandes.

Fazer parte desse time — que se tornou a maior rede associativa de farmácias do mundo — não é apenas motivo de orgulho, mas uma responsabilidade que só se renova. É saber que estamos conectados a algo maior, que vai além do balcão, dos números, das estratégias. Formamos um ecossistema que valoriza gente, que respeita a diversidade de cada território e que entende que competir não é destruir o outro, mas crescer com ele.

No evento, vi nos olhos de cada participante — do fundador ao novo associado — a chama viva de um propósito compartilhado. A cada fala, a cada dado apresentado, a cada lembrança resgatada, confirmava-se a certeza de que o associativismo não é só uma estratégia de negócios, mas um movimento de pertencimento e transformação social.

Nestes 25 anos, é impossível não reconhecer o papel de Edison Tamascia, visionário que, com coragem, constância e clareza, levou muitos a acreditarem num ideal. Sua liderança não foi só técnica. Foi inspiradora.

Numa época em que a tecnologia dita tendências e a automação parece substituir relações, a Febrafar caminha na contramão do distanciamento: ela aproxima. Aproxima farmácias, parceiros, ideais. Porque o associativismo é a escolha de caminhar lado a lado, mesmo quando os ventos sopram ao contrário.

Ao final do evento, entre sorrisos, abraços e metas, saí com uma certeza no coração: quando nos unimos, não somamos apenas forças. Acendemos esperanças.

E assim vamos seguindo: com os pés no chão e os olhos no horizonte.

Como quem sabe que o verdadeiro sucesso é aquele que se compartilha.