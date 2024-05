E lá se vai a Ubisoft novamente…

Foto: Ubisoft | Divulgação A Ubisoft cancelou o jogo Free-to-Play The Division Heartland em 2024

Passada a onda de demissões nos estúdios, que seguiu a recente tendência de outros grandes e médios desenvolvedores, a gigante francesa dos games, Ubisoft, cancelou mais um jogo em desenvolvimento. E não é um projeto qualquer, desses ainda sem nome ou alguma nova API em desenvolvimento que nem sequer foi anunciada. Se trata de “The Division Heartland”. Ficou chocado?

Anunciado ainda em 2021 como o jogo Free-to-Play da franquia principal, que conta ainda com outros dois títulos lançados, The Division Heartland passou por adiamentos e várias fases de teste desde seu desenvolvimento. Uma dos testes, inclusive, em estágio bem avançado, chegou a receber nota de avaliação em um review de Taiwan, o que levou os fãs a crer que o jogo estaria próximo de seu lançamento para o grande público. O que agora se sabe é que não vai rolar.

Nem sei se posso falar que um cancelamento desses seja uma novidade já que nos últimos três anos a Ubisoft tem cancelado vários games que estariam em em algum estágio de desenvolvimento, como o nebuloso “Project Q” ou a sequência de ‘Immortals Fenyx Rising”, ou mesmo, outros quatro projetos que nem sequer passaram pela fase do anúncio oficial.

O que surpreende mesmo é que um jogo da franquia The Division tenha sido cancelado. Mesmo não fazendo parte dos grandes jogos lineares da franquia, ainda assim, The Division Heartland era esperado e aguardado com certo entusiasmo pelos fãs do game.

Na Ubisoft, Yves Guillemot, CEO da empresa, em conferência com investidores, declarou que a Ubi, estaria agora, “de volta aos trilhos e em trajetória de crescimento com lucro”. E alguma vez não esteve? Disse ainda que estaria buscando a liderança no mercado em jogos de aventura de mundo aberto, além de um olhar especial para serviços.

Só nos resta torcer para que nenhum outro grande projeto caia por terra e nem que desenvolvedores paguem com seus empregos por falta de um planejamento assertivo vindo do próprio estúdio. Aguardemos com os dedos cruzados.