Experimentar o game antes de comprar deveria ser regra, não exceção

Foto: Divulgação Pessoa jogando no computador

Pensa comigo, quantas vezes você já comprou um jogo pelo hype e, quando foi jogar, ficou decepcionado e arrependido com a compra? Isso acontece direto, pelo menos comigo e com alguns amigos próximos. Não seria incrível se os estúdios sempre oferecessem versões de demonstração, as populares DEMOs, dos jogos? Você joga um pouquinho e já sente se o game é a sua cara ou não.

Argumentos não faltam e vão desde a economia do seu suado dinheirinho até evitar a perda de tempo e dedicação em um game que vai te decepcionar mais à frente. Além do mais, os jogos estão cada vez mais caros e, afinal, ninguém quer gastar dinheiro em algo que não vai curtir. Com uma DEMO, dá para ter uma noção real do que você vai encontrar: se os gráficos são bacanas e vão rodar em seu computador, se a jogabilidade é fluida, se a história prende. Nada de cair na cilada do marketing exagerado que te empurra a comprar o game só pelo hype.

Vou dar um exemplo que motivou esta coluna: um amigo, fã de jogos como Diablo e Path of Exile, procurava um novo game e recebeu uma indicação entusiasmada do jogo Last Epoch, custando R$ 99 na Steam. Após comprá-lo e jogar por cerca de 6 horas, ele encontrou vários bugs e problemas de otimização que arruinaram sua experiência. Se houvesse uma DEMO na Steam, ele poderia ter testado antes e evitado o gasto frustrante.

Esticando um pouco a baladeira, é possível dizer que as DEMOs desempenham um papel crucial na construção de confiança entre os jogadores e os estúdios. Ao disponibilizar uma versão para "degustação", a empresa demonstra confiança no produto, assumindo o risco de que o jogador possa não gostar e optar por não comprar, ao mesmo tempo em que investe na fidelização do público, já que o jogador poderá testar os games daquele estúdio antes de comprar. Além disso, ao experimentar, há a chance de descobrir um jogo incrível que talvez não estivesse no seu radar inicialmente.

E tem mais, os estúdios também ganham com isso! Com feedbacks dos jogadores que testaram o DEMO, eles podem fazer ajustes e melhorar o jogo antes do lançamento oficial. Todo mundo sai ganhando! Eu mesmo já me arrependi várias vezes ao comprar jogos pelo hype, sem testar, e depois descobrir que eram ruins, sem poder devolver ou receber reembolso.

Aliás, aproveito para aqui uma dica valiosa aos leitores da coluna que jogam no PC e nos consoles: na Steam, você pode testar o jogo por até duas horas dentro de um período de duas semanas após a data da compra e, se não gostar, pedir o reembolso. Para quem joga em consoles, prefira mídia física, pois assim você pode vender ou trocar o jogo e recuperar parte do valor gasto, caso não curta o game.

Então é isso, vamos torcer pra que mais estúdios adotem essa prática de liberar DEMOs. A gente merece saber exatamente onde tá colocando nosso dinheiro e o nosso tempo. Afinal, experimentar antes de comprar deveria ser regra, não exceção!