Por que games de Storytelling são uma das melhores formas de passar o tempo?

Foto: Divulgação | Steam Firewatch é um jogo de mistério que se passa em uma floresta no Wyoming durante o período de incêndios onde sua única linha emocional é a pessoa do outro lado do rádio.

Os jogos de storytelling, para quem não é familiarizado com o termo, são aqueles que focam na narrativa, em personagens bem desenvolvidos e em histórias envolventes. Ao contrário dos jogos puramente de ação, aqui você se sente parte de um filme interativo, onde suas escolhas podem mudar o rumo da trama. É como ser o diretor e o protagonista ao mesmo tempo de uma história que está sempre em construção.

Um dos maiores atrativos desse estilo de game é a possibilidade de uma imersão total na narrativa. Sabe quando você está assistindo a uma série tão boa que nem vê aquela "ruma" de episódio passar? Ou talvez, a melhor comparação a esse estilo de jogo seja com livros. O ritmo mais cadenciado de uma boa leitura, lendo cada parágrafo com atenção, imaginando o cenário, os personagens, a ambientação e ouvindo aquela trilha sonora na mente.

A diferença é que você não precisa imaginar as coisas, elas já estão lá e você não só assiste à história se desenrolar, mas participa dela, toma decisões importantes e vive intensamente cada momento como protagonista.

Outro ponto forte dos jogos de storytelling é a conexão emocional com os personagens. Quem nunca se apegou a um personagem de série ou filme? Nos jogos, essa conexão é ainda mais profunda porque você passa horas ao lado desses personagens, conhece suas histórias, traumas, medos ou virtudes.

Quando algo de ruim acontece com alguém do seu núcleo afetivo a emoção pode te atingir em cheio. É como perder um amigo, alguém que você conhece ou um traço de uma “persona” que agora faz parte de você, já que suas ações guiaram aquele personagem para aquele caminho.

Recentemente dei uma maior atenção para jogos neste estilo. Em parte por uma limitação do meu computador em rodar jogos mais pessados e parte por querer algo diferente, menos mecânico que o usual.

Deparei-me então com títulos fantásticos como “The Wolf Among Us”, que é baseado na série de quadrinhos "Fables" (Fábulas) do autor Bill Willingham, onde você é Bigby Wolf e investiga uma série de assassinatos envolvendo outros personagens de fábulas clássicas como a Branca de Neve, A Bela e a Fera ou um dos três porquinhos… aliás o seu personagem, Bigby Wolf é o Lobo Mal da chapeuzinho vermelho buscando redenção como xerife de Fabletown onde todos os personagens que você já conhece, de sua infância, vivem como pessoas "normais".

Foto: Reprodução | Epic Games Jogo The Wolf Among Us

Outro título muito bom, mas com uma temática mais "realista" é "Firewatch". Nele você é um cara comum que se voluntaria para passar o verão em uma torre de vigia no meio da floresta do Wyoming durante a temporada de incêndios florestais. Completamente imersivo, em Firewatch, você está sozinho na floresta com apenas seus traumas e um rádio para se comunicar com uma supervisora que está em outra torre e é a sua única linha de comunicação com o mundo fora da floresta.

Durante suas caminhadas solitárias para conferir e reportar incêndios, acontecem coisas misteriosas, que precisam ser investigadas ao mesmo tempo em que seu personagem constrói - ou não - uma relação de afeto com a pessoa do outro lado do rádio.

Foto: Reprodução | Steam Cena do jogo Firewatch onde o personagem caminha pela floresta do Wyoming com o auxílio de um mapa e uma bússola

Além dos dois citados acima, outros títulos como Tell Me Why, The Walking Dead, Life is Strange, Dordogne, Norco e até mesmo o game storytelling do Batman valem muito a pena serem conferidos, jogados e apreciados. No caso de Batman e The Walking Dead, rola toda uma expansão do universo já conhecido dos personagens o que pode agradar muito aqueles que curtem mais conteúdo de suas obras favoritas.



Além disso, são uma ótima forma de relaxar e escapar da realidade. Depois de um dia cansativo, nada melhor do que mergulhar em um mundo fantástico, cheio de aventuras e reviravoltas. É como uma terapia, mas muito mais divertida! E o melhor: você pode fazer isso sem sair do sofá ou da cadeira gamer. E aqui aproveito para recomendar fortemente o uso de fones de ouvido durante a jogatina afim de aumentar a imersão e perceber todos os detalhes possiveis dessas obras.

Por fim, jogar jogos de storytelling é uma experiência única que todo gamer deveria experimentar. Não importa se você é fã de ação, aventura, drama, terror… tem sempre uma história incrível esperando por você. Então, pegue o controle, escolha um bom jogo e prepare-se para embarcar em uma jornada inesquecível!