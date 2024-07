Game Pass: Microsoft implementa mudanças em sua política de preços

Foto: Microsoft Logo do serviço Xbox Game Pass

A Microsoft anunciou essa semana algumas mudanças nos valores e nos benefícios de seu serviço de assinatura, o Xbox Game Pass. Os novos preços do serviço já estão valendo desde esta quarta-feira, 10 de julho. O aumento nos planos de assinatura seriam em decorrência da adição do jogo Call of Duty: Black Ops 6 ao serviço.

O custo do Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Xbox Game Pass Core (12 meses) aumentou no mundo todo. Para novos assinantes, as mudanças estão valendo desde ontem. Para quem já era assinante, e estava com o serviço ativo, só passará a pagar o novo valor a partir de 12 de setembro.

No Brasil, a Microsoft já atualizou os valores de acordo com o reajuste global, que seguem conforme descrito abaixo:

- O Xbox Game Pass Ultimate passou de R$ 49,99 para R$ 59,99.

- O PC Game Pass passou de R$ 29,99 para R$ 35,99.

- Os 12 meses de Xbox Game Pass Core, que anteriormente custava R$ 199,99 agora passa a custar R$ 249,00.

- Os valores de mensalidade e de trimestralidade foram mantidos em R$ 34,99 e R$ 85,99 respectivamente.

Em outras localidades como Turquia, África do Sul e Argentina, o custo do Xbox Game Pass Core aumentou para assinaturas de um, três e seis meses. Já na Índia o aumento será apenas para as assinaturas de seis meses.

Um outro ajuste feito pela Microsoft foi a de eliminar a opção de assinar o Xbox Game Pass para consoles, que será substituido pelo Xbox Game Pass Standard nos consoles porém, quem já é assinante e tem renovação automática ativa poderá continuar usando o plano até o final do período adquirido.

O novo plano irá incluir:

- Centenas de jogos para consoles, acesso ao multiplayer e descontos para membros do Game Pass.

- O acesso a jogos no lançamento, os chamados “Day One” (como Call of Duty: Black Ops 6) estarão inclusos neste plano.

- "Alguns" jogos disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, no lançamento, podem ser adicionados ao Xbox Game Pass Standard mais tarde.

A Microsoft lembra que criou o Game Pass para oferecer aos jogadores "uma escolha de como encontrar e jogar seus jogos". Analistas dizem que essa nova política visa a incentivar os jogadores de console a migrarem para o plano Ultimate, o mais caro do serviço, já que não há crescimento significativo fora da base de usuários do Xbox.



Aumentos nunca são bem vistos pela comunidade, mas, acho que todos já esperavam algum tipo de reajuste nos valores de assinatura desde a Microsoft adquiriu a Activision/Blizzard e passou a incluir no catálogo do serviço, alguns dos famosos títulos de peso deles como Diablo IV e agora o COD.

Resta-nos esperar para ver quais serão as reações do público e os novos passos da empresa.