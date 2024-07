Foto: Divulgação | GameMill Entertainment Karatê Kid: Street Rumble, novo game baseado na clássica franquia dos anos 80, chega aos consoles e PC em setembro de 2024.

Em 2024, a franquia de filmes "Karatê Kid" completa 40 anos, e para comemorar essa data especial, foi lançado um novo jogo baseado nesse icônico clássico de artes marciais e, por que não, das sessões da tarde.

A editora americana GameMill Entertainment apresentou "The Karate Kid: Street Rumble", um jogo de ação frenética com aquele visual e estilo retrô, referenciando os clássicos de Beat 'em Up da era 16-bits, bem ao estilo do bem-sucedido "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge", de 2022.

No game, os jogadores poderão controlar personagens icônicos como Daniel LaRusso, Sr. Miyagi, Kumiko e Ali Mills. Além disso, enfrentarão Johnny Lawrence, John Kreese e Terry Silver em 12 níveis de muita ação e pancadaria desenfreada. A aventura é baseada na trilogia original dos filmes, deixando de fora os eventos ocorridos em Karatê Kid 4, que teve Hilary Swank como protagonista, assim como a recente série da Netflix, Cobra Kai.

O jogo trará um modo cooperativo local para até quatro jogadores, chefões desafiadores, locais icônicos dos filmes, um charmoso estilo de pixel-art e uma trilha sonora retrô com melodias que todo mundo vai reconhecer.

"The Karate Kid: Street Rumble" estará disponível a partir de 20 de setembro para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, e Nintendo Switch. O preço sugerido é de 40 dólares e ainda não há informações de quanto custará aqui no Brasil.

Confira o Trailer de lançamento: