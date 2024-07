Adeus a um ícone: Axis Studios fecha as portas após 24 anos

Foto: Reprodução | Axis Stúdio Axis Studio, responsável pelo icônico trailer de Dead Island I, fecha as portas após 24 anos de funcionamento.

O Axis Studios, conhecido pelo famoso e icônico trailer do jogo "Dead Island", encerrou suas atividades após 24 anos. Apesar de não ser um nome amplamente reconhecido pelo público em geral, seus trabalhos deixaram uma marca profunda na indústria dos games como um exemplo de como promover um jogo usando um trailer cativante.

Fundado em 2000 e sediado em Glasgow, na Escócia, conquistou reconhecimento mundial com o aclamado trailer do Dead Island. O video impactante, que retratava de forma dramática uma tragédia familiar envolvendo uma ilha infestada de zumbis, mostrava os acontecimento em ordem reversa. O trailer fez tanto sucesso que ganhou o prêmio no Cannes Lions International Festival of Creativity em 2011.

Além de Dead Island, o estúdio trabalhou em trailers de grandes títulos como Halo 5: Guardians, Gears of War 5, Deathloop, League of Legends: Wild Rift, Magic: The Gathering e Warframe. Eles também contribuíram para a antologia "Love, Death & Robots" para a série "Doctor Who" e outros diversos projetos para streaming e cinema. Recentemente estiveram envolvidos também com o game mobile Clash of Clans.

Alistair McAlinden, atual chefe da Interpath Advisory, declarou que as possiveis causas para o encerramento das atividades do estúdio teria sido a recente redução do número de projetos que o estúdio estaria envolvido junto com a questão do aumento dos custos operacionais, o que teria tornado impossivel a Axis Studios superar os desafios financeiros. Com o encerramento das atividades em 15 de julho de 2024, 162 funcionários foram demitidos.

Um triste fim para um estúdio que trouxe tantas experiências visuais inesquecíveis para os jogadores ao redor do mundo e mais um capitulo, do que parece ser, uma quase interminável saga de demissões em diversos estudios ligados aos jogos eletrônicos ao redor do globo.



Relembre o trailer de Dead Island da Axis Studios aqui:

​

Pera aí! Tem umas curtinhas agora:

I.

A Microsoft está realizando uma venda de jogos a preços bem interessantes antes do fechamento da loja e do marketplace oficial do Xbox 360, agendado para 29 de julho deste ano. Alguns titulos como Resident Evil 4, Dead island, Splinter Cell e The Evil Within, dentre outros que marcaram a geração do console mais bem sucedido da marca, estão bem baratinhos nesse final de vida da loja do 360. Talvez valha a pena dar uma passada lá e pegar alguns desses clássicos para completar sua coleção ou matar a nostalgia. Lembrando que após o encerramento das atividades não será mais possivel adquirir games digitais para o 360. Aqui fica meu agradecimento ao console que até hoje faz minha alegria lá por casa.

II.

A Nintendo lançou uma base de carregamento oficial para os controles Joy-Con do Switch "SETE ANOS DEPOIS" - Em caixa alta mesmo!!! - do lançamento do console. A base estará disponivel em 17 de outubro deste ano e facilita o carregamento de múltiplos Joy-Cons. Chama atenção esse lançamento, nessa altura da vida do Switch, enquanto seu sucessor estaria previsto para 2025. A base será lançada inicialmente na Europa e Japão apenas, ainda sem preço revelado. Lembrando que o mercado paralelo já oferece bases similares, com os mesmos recursos desde o lançamento do Switch. - Dai vem o questionamento: É possivel imaginar que o próximo Switch usará a mesma base de conexão do atual? Olha... veremos hein!

III.

A séria baseada nos jogos da franquia Halo foi cancelada após duas temporadas apenas. A Paramount+ agradeceu aos parceiros do Xbox, 343 Industries e Amblin Television pelo trabalho no projeto. A série que contava uma história original baseada no contexto da guerra da humanidade contra o implacável Covenant alienigena, tinha o ator Pablo Schreiber como o icônico Master Chief. Vale lembrar que a Paramount+ nunca divulgou os números oficiais de audiência. Apesar do cancelamento, a 343 garantiu que continuará expandindo o universo de Halo. Resta esperar pelos próximos projetos.

Gratuitos da Semana na Epic:

Os jogos Arcade Paradise e Maid of Sker são os gratuítos da semana da Epic Games. O primeiro é uma aventura retrô ao mundo dos Fliperamas dos anos 90, enquanto o segundo é um "survival horror", em primeira pessoa, ambientado em um hotel num lugar remoto e com uma história macabra direto do folclore britânico. Vale dar uma conferida nos dois, já que graça é mais gostoso. Os games ficam disponiveis, gratuitamente, até 12:00 do dia 25 de julho.

É isso pessoal, um bom final de semana de jogos para todos e até a próxima coluna.