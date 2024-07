Call of Duty Modern Warfare 3 estreia no Game Pass nesta quinta

Foto: Microsoft | Divulgação Call of Duty: Modern Warfare 3 estará disponivel no Game Pass a partir de 24 de julho

A Microsoft confirmou oficialmente que Call of Duty: Modern Warfare 3 estará disponível no Game Pass a partir deste 24 de julho, confirmando a informação anteriormente vazada por um conhecido insider da indústria, Tom Henderson. Além de divulgar a data, a Microsoft também soltou um trailer de cerca de um minuto do game.



De acordo com a publicação no blog oficial do Xbox, Call of Duty: Modern Warfare 3 estará acessível para os assinantes do PC Game Pass, Game Pass para consoles e Game Pass Ultimate. Além do modo campanha, a versão do Game Pass incluirá também acesso ao multiplayer competitivo e ao modo cooperativo "Zombies", que é de mundo aberto.



É a primeira vez que um jogo da série Call of Duty está disponível no Game Pass, já que Call of Duty: Black Ops 6 será lançado diretamente no Game Pass somente em 25 de outubro. Também pela primeira vez na história da franquia, um "COD" da série Black Ops chegará ao serviço.



Esta inclusão reforça a promessa da Microsoft em oferecer jogos bastante populares em seu serviço de assinatura, possibilitando aos jogadores acesso a uma vasta biblioteca de títulos sem a necessidade de compras individuais - E aqui eu agradeço imensamente pelo modelo de negócio, viu Microsoft!



Call of Duty: Modern Warfare 3 foi lançado em novembro de 2023 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S. E neste título o jogador continua sua caçada ao ultranacionalista Vladimir Makarov, jogando com personagens marcantes da franquia como o Capitão Price, Ghost e outros da Força-Tarefa 141.



Confira abaixo o trailer: