A nostalgia de jogar games olímpicos durante as olimpíadas

Foto: Sega Jogo Olympic Gold lançado em 1992 pela Sega para o console Mega Drive, retratava os jogos olímpicos de Barcelona

É muito massa esse período de olimpíadas não é não? Acordar no início da manhã, fazer um café e acompanhar um jogo ou uma modalidade esportiva inusitada, tipo, Canoagem Slalom e depois chegar no trabalho comentando sobre os atletas que se aventuram corredeira abaixo, passando a milhão por balizas suspensas a bordo de um caiaque. Adoro e já faz parte da tradição das olimpíadas.

O que também faz parte da tradição das olimpíadas - da minha tradição pelo menos - são os jogos de videogame com temática dos jogos olímpicos.

Como é bom pegar um joystick e sentar no sofá com a esposa, amigos, filhos, cachorros, gatos, papagaio e fazer aquela disputa de tiro ao alvo com arco e flecha ou aquela corrida de bicicleta frenética e aquele atletismo com obstáculos. Correndo, caindo e mangando dos outros que não estão muito melhor do que você na competição.

É triste dizer, mas jogos desse estilo estão cada vez mais escassos nos dias de hoje. Principalmente em se tratando de consoles, onde eles são mais divertidos de serem jogados. Para você ter uma ideia, o jogo oficial das olimpíadas de Paris, chamado de “Olympics Go! Paris 2024”, só está disponível para PC, Android e iOS.

Se reunir com a turma, na sala ou no meio do churrasco, para jogar jogos das diversas modalidades olímpicas, valendo o último espetinho de carne como medalha de ouro ou ganhar e dar a volta olímpica ao redor da mesa mangando de quem perdeu, parece ter ficado no passado. É cada vez mais difícil encontrar jogos assim nas novas gerações, o que por si só é contrário ao espírito de competição, coletividade e partilha das olimpíadas.

Acho uma pena que os estúdios acabaram por deixar de lado esses jogos. Aliás, vivemos há anos um eterno mais do mesmo de jogos esportivos, compreensível até, visto que não se tem muito o que inventar para além da troca de atletas dos clubes ou uniformes. Todo ano tem um novo título de futebol, F1, basquete, hóquei, futebol americano… todos iguais ao do ano anterior, com poucas exceções.

Bom mesmo era jogar o “Olympic Gold Barcelona 92” no Mega Drive com os primos e amigos. Todos ali freneticamente esmagando os botões para correr “vuado” até a linha de chegada e ganhar do outro. Isso sim era jogo!

Como sinto falta daquela diversão e daqueles gráficos limitadíssimos pela tecnologia da época. Nem sequer imaginava que trinta anos depois teríamos tecnologia para fazer tudo o mais realista possível mas que perderíamos o principal: a essência da diversão em conjunto.