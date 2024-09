Icônica música de David Bowie será removida do jogo Alan Wake 14 anos após o lançamento

Foto: Divulgação | Remedy Entertainment Alan Wake, jogo desenvolvido pela Remedy Entertainment e lançado originalmente em 2010 para Xbox.

Recentemente, a Remedy Entertainment, estúdio finlandês conhecido por grandes títulos como Control e Alan Wake II, anunciou uma mudança importante para o jogo original Alan Wake, lançado há 14 anos atrás. A partir do dia 10 de setembro, a canção "Space Oddity", de David Bowie, será removida da versão original para PC devido a problemas com direitos autorais. Essa atualização afetará as versões vendidas nas lojas digitais como Steam, GOG e Epic Games Store.

A música lançada em 1969 pelo icônico rockstar é usada nos créditos finais de Alan Wake e faz parte da trilha sonora que ajudou a dar um toque especial ao game. No entanto, como os direitos de licenciamento de músicas são temporários, a Remedy se viu obrigada a retirar a faixa. Felizmente, essa mudança não afeta as versões de Alan Wake para Xbox 360 ou a versão remasterizada, lançada em 2021.

Embora a perda de uma música tão icônica seja decepcionante para os fãs, a Remedy não deixará a lacuna. Em lugar de "Space Oddity", será adicionada a faixa "Strange Moons", composta por Petri Alanko e também traz uma narrativa ligada a astronautas, mantendo uma certa conexão temática com a canção de Bowie, que caso você não conheça, sugiro fortemente que procure ouvir.



Poderia Ter Sido Pior...

Apesar da remoção de "Space Oddity" ser frustrante, a situação não é tão drástica quanto poderia ser, podendo chegar ao extremo como o caso do jogo Spec Ops: The Line que foi removido das lojas digitais por questões de licenciamento do mesmo tipo. O próprio Alan Wake ficou fora das lojas digitais entre os anos de 2017 e 2018 por questões semelhantes, mas voltou a ser disponibilizado após a resolução dos problemas.

Mesmo com essa perda, Alan Wake continua sendo uma obra-prima. Lançado originalmente em 2010 para Xbox 360 e depois para PC em 2012, o jogo foi amplamente elogiado por sua narrativa envolvente e atmosfera misteriosa, o que levou a outros dois games da franquia: Alan Wake’s American Nightmare de 2012 - e que considero melhor que o original!! - e Alan Wake 2, lançado ano passado para a nova geração de consoles e PC.

Para os fãs de Alan Wake e de David Bowie, a remoção de "Space Oddity" pode até parecer um baque. No entanto, com a substituição por uma faixa cuidadosamente escolhida e o fato de que as versões remasterizadas não serão afetadas, os jogadores ainda poderão curtir a experiência imersiva que o jogo oferece. Afinal, a música em um game é apenas um dos muitos detalhes que compõem uma narrativa tão rica e complexa como a de Alan Wake.