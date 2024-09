Zerar o jogo, curtir a experiência e passar para o próximo

Foto: Divulgação | Steam Com campanha de cerca de cinco horas, Firewatch é uma boa pedida para finalizar num final de semana

Olha, tem dias que tudo o que se quer é jogar, porém aquele compromisso de passar 50 horas ou muito mais que isso no mesmo jogo, vagando entre missões secundárias e principais, e esquecendo até boa parte do objetivo inicial da história, me levou a um desânimo tamanho que tenho evitado jogos com campanhas enormes.

Não me entendam mal, gosto de jogos elaborados e histórias complexas, mas às vezes tudo o que eu quero é um jogo curto e objetivo. Com boa história e de preferência uma campanha que dê pra finalizar em um final de semana. E quer saber? Me sinto tentado a passar os últimos meses do ano nessa pegada.

O negócio é que nem todo mundo tem uma “ruma” de tempo livre para gastar em um jogo apenas, com milhões de missões em um mundo aberto ou em campanhas lineares que são tão extensas que você nem lembra o que seu personagem fez para chegar até ali.

O fato é que muitas vezes a correria da vida só nos permite um ou dois dias livres para a jogatina e o final de semana, coitado, já é aquele momento para relaxar e sair com seu amor ou viajar, visitar a família, ou quem sabe resolver aquele “bucho” que não deu tempo na semana. E mesmo assim, você quer sentir a satisfação de finalizar algo, afinal você pagou pelo game e quer se divertir. É aí que esses jogos curtinhos caem como uma luva.

E ser curto não é demérito não, viu? Tem campanha curtinha por aí que é bem melhor do que muito jogo de 100 horas. Você vai lá, dedica umas poucas horas do seu final de semana, finaliza e pronto. Já pode passar para outro. O segredo é que esses jogos são feitos para serem intensos e entregar uma experiência redondinha em poucas horas de gameplay e dedicação.

Um outro ponto forte é a variedade. Como são mais curtos, você consegue experimentar todo tipo de gênero sem ficar preso por muito tempo em um estilo apenas. Você pode ir do terror ao puzzle passando por ação e aventura e findando em um game contemplativo. Tudo no mesmo mês se quiser.



E o mais importante para mim: a liberdade de jogar no meu ritmo sem comprometer muito meu tempo. Meu lema é: “Zerar o jogo, curtir a experiência e partir para o próximo”. Deixo essa dica para vocês. Apostem nos jogos curtinhos e depois passem aqui ou nas próximas colunas para me agradecer. Bora ver quantos conseguimos zerar até o fim do ano!