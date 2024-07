Escutem as baleias

Foto: Acervo Pessoal Nagibe de Melo Jorge Neto, juiz federal, escritor, professor da UniChristus

A Nasa tem um projeto que busca por inteligência extraterrestre, chama-se Seti. Parece filme de ficção científica, mas é real. Pessoas sensatas normalmente não acreditam que ET´s possam nos visitar nem que OVNI´s voem à toa no céu. Por via das dúvidas, a Nasa prefere investigar. O Seti aponta telescópios imensos para o espaço, capta sinais e tenta decodificá-los matematicamente. Querem checar se há alguma coisa ali além da radiação de fundo e sinais emitidos por estrelas distantes.

Tudo é uma questão de linguagem. A ideia é que os alienígenas podem se comunicar conosco, mas os sinais estão todos misturados no espaço, não sabemos de que região vêm nem como decifrá-los. É mais ou menos como peneirar toneladas de areia, achar alguns grãos diferentes e combiná-los para ver se eles formam alguma mensagem inteligente. Gasta-se muito dinheiro com isso.

Em 2021, cientistas do projeto Seti conseguiram se comunicar com uma baleia jubarte. Eles saudaram uma baleia na costa do Alasca, ela respondeu, se aproximou do barco e continuou a conversa por cerca de vinte minutos, embora não se saiba ao certo o que ela disse. Eles treinam com as baleias para jogar com os extraterrestres. Com o uso de inteligência artificial, a pesquisa nesse campo tem avançado muito. A IA é muito boa em achar parâmetros e decifrar códigos, ou seja, linguagens.

Tudo isso é impressionante. Procuramos sinais extraterrestres, conseguimos falar com as baleias, mas não conseguimos nos entender entre nós. A guerra entre Israel e Gaza, perto de completar um ano, já matou mais de 38 mil palestinos; computadas as mortes indiretas, o número de vítimas pode chegar a 186 mil pessoas.

Para que a comunicação aconteça não é suficiente decifrar sinais. Só conseguimos nos comunicar de verdade quando nos colocamos no lugar do outro e entendemos o mundo a partir da perspectiva dele. Quando solidificamos nossas crenças, acreditando na nossa própria verdade, o diálogo se torna impossível. Compartilhar a paz e a liberdade exige compartilhar visões de mundo distintas. Os ativistas de rede social não me deixam mentir.