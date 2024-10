50 andares e muita tecnologia para os novos projetos

Foto: Fco Fontenele/O POVO A avenida Beira Mar deve receber uma nova geração de edifícios de 50 andares

A capital cearense deve erguer nos próximos dez anos pelo menos mais dez prédios residenciais com a altura de cinquenta andares. A previsão é do engenheiro Otacílio Valente, CEO da Construtora Colmeia, que já avança em obras com a terceira torre na região do bairro Meireles. As torres, com 170 metros de altura, são um desafio arquitetônico e de engenharia para as construtoras e incorporadoras cearenses. Por força desse novo parâmetro, os projetos passam por testes severos e uso de materiais com maior exigência em qualidade e sofisticação tecnológica.

Valente contou-me que, para enfrentar aspectos ambientais como a velocidade dos ventos, a empresa submeteu os projetos aos desafios de túneis de vento em escritórios da Inglaterra que fazem as mesmas análises exigidos para os imensos edifícios de Dubai, como por exemplo o Burjai Al Califa, o maior do mundo. Esses túneis de vento submeteram as maquetes cearenses a ventos de 150 quilômetros por hora, o dobro da velocidade dos ventos registrada em Fortaleza nos últimos cinquenta anos.

Os desafios não param por aí. Segundo Patriolino Ribeiro, presidente do Sinduscon, a concretagem utiliza cimentos de alta resistência, que suportam 800 quilos por centímetro quadrado. O presidente da Construtora Colmeia lembra que, há 40 anos, quando se formou em Engenharia, a resistência dos concretos era de 150 quilos por centímetro quadrado, obrigando projetos com grandes vigas e pilares de modo a suportar as estruturas de 20 andares.

Para atender com conforto aos moradores dos prédios, são utilizados elevadores com alta tecnologia, atingindo velocidade que permite percorrer os 50 andares em apenas um minuto (o elevador do meu prédio de apartamento percorre os seis andares em um minuto). A exigência máxima de 50 andares foi definida pelo Departamento de Aeronáutica Civil, atendendo principalmente a visibilidade dos voos internacionais, concluiu Valente.