Quiz dos candidatos e a pobreza da campanha

Foto: Reprodução/Youtube Band Ceará O primeiro debate do segundo turno para as eleições de Fortaleza, realizado na noite dessa segunda-feira, 14, pela TV Bandeirantes, foi marcado por ataques entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

No debate para o segundo turno dessa segunda-feira, dia 14, na TV Jangadeiro, o candidato do PL, André Fernandes, ensaiou dar uma aula de gestão financeira para o seu opositor do segundo turno na disputa pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Era um decoreba daqueles que primariamente se encontra no Google. Quais as diferentes modalidades de licitação? Leitão vacilou na resposta. André emendou enumerando: são cinco, citando com disfarce as anotações que levara para o quiz eleitoral.

Diante das câmeras, equívocos pra todo lado. Diferente não podia ser, tal a pobreza dos temas propostos no curso dos dois turnos. A insegurança emocional dos litigantes, por sua vez, saltava aos vídeos de quem acompanhava o debate. Uma disputa com a responsabilidade de escolher o próximo gestor de uma das mais importantes capitais do País. Quem sabe, até lá, o escolhido tenha tempo de estudar os manuais de gestão pública, distinguindo pregão de leilão.

Para o agronegócio, tudo!

O Governo Federal pode abrir a porteira para o agronegócio. De novo. O ministro Alkimin determinou estudos no seu ministério assegurando a oportunidade para que o setor possa produzir hidrogênio verde, fracionando assim o que seria a sonhada riqueza energética nordestina. A produção viria do milho, transformado em álcool e dele extraída a molécula de H2V.

Viver é melhor que sonhar. Felizmente o Ceará partiu na frente e a Fortscue já assegurou R$ 10 bilhões em investimentos, dos quais R$ 600 milhões já sendo aplicados em terraplenagem. Além de o Ceará ficar bem mais próximo do principal mercado mundial de hidrogênio verde, no caso a Europa.

Só para investidores

A economista Tatiana Gil, da área de estratégia de investimentos do Banco Safra, dá palestra amanhã, 16/10, só para grandes investidores cearenses. Tatiana tem vinte anos de experiência no mercado financeiro.