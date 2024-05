A gente quer apenas comida?

Foto: Relação da geração Z com os produtos disponíveis no mercado revoluciona os hábitos de consumo (Imagem: The img | Shutterstock)

O Dia do Trabalho deste ano, com comemorações esvaziadas, mostra nossas atuais dificuldades para lidar com as mudanças da contemporaneidade. De um lado, as centrais sindicais e suas pautas históricas; do outro lado, patrões querendo garantir a desoneração da folha de pagamento e pleiteando novas reformas. Quanto ao trabalhador, a posição permanece entre o sonho e a realidade. Ou seja: projetos de empreendedorismo, ascensão de carreira e sobrevivência.

Pesquisa da empresa especializada em soluções de talentos Robert Half, realizada em suas redes sociais, atestou que 51% dos entrevistados consideram mais relevante um ambiente de trabalho saudável do que os salários pagos. Apenas 24% consideraram um salário competitivo como mais relevante. Essa é uma questão polêmica, principalmente quando percebemos as reclamações dos profissionais de RH em relação à Geração Z, que facilmente troca de emprego, principalmente quando diante de uma remuneração mais elevada.

Em entrevista ao Guia Econômico da Rádio O POVO/CBN, a gerente da Robert Half, Laís Vasconcelos, reforça o momento pós-pandemia no qual as pessoas buscam satisfação e propósito, bem como se sentir bem trabalhando. "É polêmico, né? Buscamos não só uma remuneração, mas também uma satisfação", reforça.

Conforme já cantavam os Titãs em 1987, "a gente não quer só comida"; porém, precisamos atualizar a pauta de reivindicações e as estratégias de luta, para não permanecermos com o réquiem de causas perdidas.

FORMAÇÃO DE AUTOESTIMA

No mundo do empreendedorismo, as pessoas também querem sobreviver com qualidade. O diretor do Sebrae-CE, Alci Porto, ressalta a necessidade de ações internas de empresas ligadas à inovação, unindo o conhecimento universitário ao mundo dos negócios. O Sebrae tem procurado criar uma grande rede de discussões, envolvendo universidades, centros tecnológicos e a Associação dos Reitores. O objetivo é transferir conhecimento para os pequenos empreendedores e facilitar o desenvolvimento de produtos, tecnologias e laboratórios. O projeto tem a participação do Iracema Digital como facilitador desses diálogos.

O trabalho tem várias nuances - entre elas, a tentativa de resgatar a autoestima das lideranças, o que é um ponto considerado fundamental, principalmente no interior do Ceará.

VITÓRIA CONTRA OS TABUS

Um bom exemplo de carreira bem-sucedida é o de Carolina Monteiro, que está deixando a presidência da Junta Comercial do Ceará (Jucec). A advogada, depois de alguns dias de férias, deve se dedicar à vida acadêmica. Carolina entrou na instituição há 20 anos, como estagiária, e conseguiu quebrar pelo menos dois tabus: 1) foi a primeira presidente mulher da Jucec; e 2) conseguiu romper com a burocracia e tornar o processo de abertura de empresas quase instantâneo, através do Whatsapp.

A advogada disse que teve de manter o senso de empreendedorismo em suas ações para a realização dos projetos.

MOVIMENTO EMPREENDER

O Movimento Empreender chega a Sobral. A iniciativa visa aprimorar os micro e pequenos negócios da região por meio de uma abordagem simples e prática. O projeto da Fundação Demócrito Rocha, com os apoios do Grupo de Comunicação O POVO e do Sebrae, ocorrerá no dia 15 de maio, às 14h, no auditório do Instituto Cearense de Tecnologia, Empreendedorismo e Liderança (Icetel), com a presença dos consultores Daniel Gularte e W. Gabriel.

IR SOLIDÁRIO

Os contribuintes cearenses, conforme dados da Receita Federal, destinaram um total de R$ 4,16 milhões para projetos sociais. Vale ressaltar que essas doações foram efetuadas por pessoas físicas.