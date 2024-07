Obesidade vira doença crônica no Brasil

Foto: Divulgação CRISTIANO Barcellos, médico endocrinologista

Num Brasil onde muita gente passa fome, a obesidade virou problema de saúde pública. A aparente contradição entre tais situações expõe tanto a necessidade de uma educação alimentar quanto os problemas gerados por um crescente consumo de produtos industrializados, em detrimento de uma alimentação mais natural, à base de frutas e legumes - isso sem falar das dificuldades geradas por estilos mais sedentários de vida.

Uma luz amarela sobre a quantidade de pessoas acima do peso no Brasil foi acesa: conforme dados do último censo do IBGE, já são mais de 60% da população nesta situação, o que representa o aumento do risco de problemas cardiovasculares (AVC, infarto, hipertensão arterial e diabetes, dentre outros).

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade passou a ser tratada como doença crônica, que precisa de tratamentos com abordagem multidisciplinar. O médico endocrinologista Cristiano Barcellos, professor da Faculdade de Medicina da UNIFESP, ministrou palestra em webinar para jornalistas, organizada pela empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. Barcellos participou do International Congress on Obesity (ICO) e fez alguns alertas importantes.

Caso não seja feito nada agora, cerca de 130 milhões de adultos brasileiros terão obesidade e sobrepeso daqui a 20 anos. Os números são fruto de estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz no ICO 2024. "O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de pacientes (com idade entre 20 a 79 anos), ficando atrás da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Porém, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) estima que o País possa subir para quarta posição neste ranking", ressalta o médico.

Portanto, é mais fácil e mais barato tratar a obesidade do que as doenças associadas ao sobrepeso, e pode-se fazer isso sem estigma. Conforme lembra Cristiano Barcellos, é preciso melhorar a linguagem e convidar as pessoas para uma vida mais saudável. Diante disso, fica o registro: não existe ninguém obeso; existem pessoas que convivem com a obesidade. Nestes casos, como doença crônica, não basta emagrecer, mas mudar os hábitos - pode-se até mesmo jogar a balança fora.

Coqueluche: alerta para vacinação

O Brasil está assistindo ao retorno de doenças que pareciam erradicadas. A coqueluche é uma delas; depois de uma onda de casos em 17 países da União Europeia, o número de notificações no Brasil vem aumentando consideravelmente.

O Ministério da Saúde publicou nota técnica recomendando a ampliação, em caráter excepcional, da vacinação contra a doença. Somente em 2023 foram 214 casos, atingindo principalmente crianças com menos de 1 ano.

A coqueluche é causada pela bactéria Bordetella Pertussis, provocando uma infecção respiratória que atinge a traqueia e os brônquios, além de crises de tosse seca. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com gotículas eliminadas por tosse, espirro ou fala. Em algumas situações, ela pode ser transmitida por objetos contaminados.

Para conter a doença, é necessário manter o calendário de vacina atualizado. Aqui no Ceará, o imunizante contra a coqueluche é contemplado pela vacina tríplice bacteriana DTP para crianças menores de 7 anos e com a dTpa para gestantes e profissionais de saúde.

Hospital Oto inaugura Centro de Estudos

O Hospital Oto Santos Dumont inaugurou, em parceria com a Unichristus, o seu novo Centro de Estudos e Assistência Médica. O objetivo do centro é capacitar estudantes internos do curso de Medicina da Unichristus, que passarão por estágios na Unidade de Internação (UI) e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).