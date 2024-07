Julho verde:alerta para câncer de cabeça e pescoço

Foto: Divulgação/Izadora Vasconcelos ERICK Siqueira, médico especializado na área de cabeça e pescoço

Amigos leitores, é fato conhecido que o diagnóstico precoce é um grande aliado para o tratamento do câncer, facilitando as intervenções e a sobrevida após a doença. Infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas é preciso insistir nesse tipo de alerta.

Por essa razão, foi criado um calendário para campanhas. O mês de julho, por exemplo, ganhou a cor verde, e a Federação Internacional de Sociedades de Oncologia de Cabeça e Pescoço estabeleceu o dia 27 de julho como o dia mundial para lembrar dos cuidados para tentar evitar a doença nestas áreas do corpo.

Anualmente, há uma média de 700 mil novos casos de tumores na região de cabeça e pescoço diagnosticados no mundo inteiro. O médico Erick Siqueira, integrante da equipe do Instituto do Câncer do Ceará (ICC), ressalta que a incidência desse tipo de doença decorre de fatores que vão além da questão genética: no caso dos tumores na boca, laringe e faringe, o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros eleva os riscos de adoecimento.

No caso dos tumores de orofaringe, as infecções por HPV oral representam um fator preocupante - por essa razão, é importante destacar a relevância da vacina (disponível através do SUS), indicada para meninas de 9 a 14 anos de idade e para meninos de 11 a 14 anos. Também valem os cuidados com o sexo seguro, como uso de camisinha até mesmo em situações de sexo oral.

Além disso, vale o reforço para os check-ups anuais. Por exemplo: para os tumores na tireoide (terceiro tipo de câncer que mais atinge mulheres), as avaliações anuais são necessárias como forma de prevenção da doença. "É importante saber que 50% dos nódulos na tireoide são benignos, mas é preciso uma punção para ter o diagnóstico preciso", acrescenta o médico.

A grande questão, segundo Erick Siqueira, é que, em 60% dos casos, os pacientes chegam com o diagnóstico avançado. Portanto, é hora de se cuidar.

CORDEL NA MEDICINA

A médica hematologista Paola Torres acaba de lançar o projeto "Neoplasias Hematológicas em Cordel - do verso à ciência". A iniciativa tenta revolucionar a linguagem com versos para ampliar a educação médica e melhorar a incidência do diagnóstico precoce das neoplasias hematológicas (leucemias, linfomas e mieloma múltiplo).

CUIDADO COM OS RINS

Estudo sobre vigilância epidemiológica de doença renal crônica, realizado pela Hapvida NotreDame Intermédica, foi publicado na revista científica internacional BMC Nephrology. A pesquisa indica que cerca de 4% dos beneficiários adultos do plano de saúde têm algum grau de doença renal crônica. São mais de 4 mil pacientes monitorados pela equipe multiprofissional do programa de cuidados renais.

MCDIA FELIZ

Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), as chances de cura de um paciente diagnosticado com câncer ainda na infância ou na adolescência são de 80% em países com alta renda; no Brasil, esse valor cai para 64%, o que ressalta a importância de campanhas que busquem ajudar a facilitar o acesso aos tratamentos e melhorar os índices de sucesso nos tratamentos. O McDia Feliz está entre essas ações: a edição deste ano acontecerá no dia 24 de agosto, sábado. Atualmente, o Nordeste conta com 14 instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald e mais de 370 projetos de tratamento em curso, totalizando um investimento de mais de R$ 45 milhões de reais.