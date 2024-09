Entre um menor estresse e possíveis certificações

Foto: Divulgação/Fábio Franci LUIS González, CEO e cofundador da Vidalink

Não restam dúvidas: precisamos de mais leveza nas relações, além de políticas que evitem sobrecarga nas atividades laborais. O estresse dos trabalhadores entrou na pauta de preocupações de grandes empresas e do governo federal em função dos índices de adoecimento e de síndromes incapacitantes como o burnout.

Uma pesquisa com 8,9 mil funcionários de 217 empresas sobre percepções e hábitos em saúde mental, saúde física, sono e alimentação foi desenvolvida pela Vidalink (empresa de planos de bem-estar corporativo do Brasil). O Check-up de Bem-estar 2023 mostrou que 63% dos profissionais sentem ansiedade e angústia na maior parte dos dias. Detalhe: 29% não fazem nada para cuidar da sua saúde mental.

Existe algo de alarmante nesses dados. O problema não é só das empresas ou das pessoas individualmente. Há algo na cultura acelerada extremamente adoecedor. O poder público precisa andar junto e ajudar na tentativa de uma mudança, não apenas com assistência e certificados, mas também repensando as possibilidades de freio. Neste sentido, uma jornada menor de trabalho talvez seja um caminho.

Apoio corporativo

Além desse estudo, outros indicadores e pesquisas passaram a mostrar a necessidade de mudanças. O governo federal resolveu intervir, lançando um certificado especial, através da Lei 14.831/2024, cujo objetivo é fomentar ações concretas nesta área e evitar situações extremas. O Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental pode ser obtido pelas companhias através de ações como apoio psicológico e psiquiátrico para os trabalhadores; programas de promoção da saúde psíquica; e conscientização da saúde mental por meio de treinamentos e campanhas.

Luis González, CEO e cofundador da Vidalink, em entrevista à coluna, explica que "muitas vezes, pessoas que enfrentam transtornos mentais, como depressão ou ansiedade, ou que lidam com dependência de álcool e drogas, não recebem o diagnóstico ou tratamento adequado. Por isso, é fundamental que o RH e a liderança promovam um ambiente onde os colaboradores se sintam seguros para expressar suas vulnerabilidades", ressalta.

A melhoria do ambiente de trabalho requer um esforço maior, até porque é onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo. "Por enquanto, o ambiente de trabalho pede por ações imediatas de apoio do profissional", alerta. Eis algumas dicas para melhorar o clima corporativo oferecidas por González:

1) Criar ambientes propícios ao diálogo, através do qual o funcionário possa se sentir confortável para compartilhar sobre sua condição de saúde mental;

2) Preparar as lideranças para que elas sejam pontes para reconhecer mudanças de comportamento entre os colaboradores da equipe liderada;

3) Buscar benefícios visando a saúde mental. Atualmente, muitas pessoas têm dificuldade financeira para cuidar do próprio bem-estar.

Segurança psicológica

Luís González, um engenheiro de produção norte-americano que resolveu empreender no Brasil, entendeu rapidamente os problemas ligados à falta de bem-estar. Ele começou há mais de 20 anos com uma startup responsável por subsídios para compra de medicamentos. Atualmente, os benefícios passam por terapias, academias, orientação alimentar e programas de treinamento para aliviar a tensão. "O foco é nas pessoas", acrescenta. Ele também deixa um conselho: "Se você sentir o ambiente tóxico, peça para sair", reforça. Ou seja: há coisas que nenhum benefício resolve.