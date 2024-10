Empresas terão de fazer inventário de riscos psicossociais

Foto: Divulgação/ Ian Gomes BRENA Larissa é estudante de Medicina e participou de painel sobre autismo

O nível de estresse dentro das empresas se transformou em ponto de alerta importante em relação aos adoecimentos psicossociais. Apesar de muitas companhias divulgarem programas de cuidados com a saúde mental, fatores como a sobrecarga de trabalho e a geração de ambientes tóxicos são apontados para a elevação do número de casos de Síndrome de Burnout.

Conforme números do INSS, a quantidade de trabalhadores afastados por esgotamento físico e mental quadruplicou entre 2020 e 2023; além disso, foram pagos 421 benefícios em 2023, o que representou um aumento de mais de 1.000% em relação a 2014. Essa situação de adoecimento forçou mudanças nas regras de avaliação de risco nas empresas.

Em agosto, o Ministério do Trabalho publicou mudanças nas normas de regulamentação dos riscos ocupacionais, com o objetivo de promover um ambiente mais saudável e com estratégias para mitigar os riscos psicossociais. Um dos pontos é a tentativa de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal - mas a identificação de perigos psicossociais requer boa avaliação psicológica e bom processo de gerenciamento.

Embora as empresas já tivessem conhecimento da urgência na aplicação de mudanças e controles, a criação de inventários de riscos ainda representa um desafio, com a exigência de ações efetivas. Com isso, vale o aprimoramento de políticas de recursos humanos e programas de apoio a empregados, além de trabalhos para prevenção ao assédio moral e à sobrecarga de tarefas.

Demorou para o Brasil reconhecer a necessidade de cuidados com os fatores de riscos psicossociais. Na Europa, essa é uma pauta de estudos e cuidados desde o início dos anos 2000, quando foram percebidos índices maiores de precarização do trabalho e de sobrecarga para os funcionários. Como diz o velho dito popular: "melhor tarde do que nunca".

Processos de inclusão

Semana passada, durante o XXXV Outubro Médico, um dos destaques foi o painel sobre autismo, comandado pela médica pediatra e neonatologista Izabel Parente e pela estudante de medicina Brena Larissa. Com a elevação do número de diagnósticos sobre transtornos do neurodesenvolvimento, foi feito um alerta para se pensar nos processo de inclusão e de denominação das pessoas portadoras, principalmente diante de problemas como: seletividade alimentar; dificuldades de relações de amizade; sensibilidade sensorial; exaustão mental; e dificuldade para compreender as emoções.

Para evitar o bullying

Chamou atenção, durante a apresentação no citado evento, um slide com os adjetivos comumente utilizados nos históricos de bullying e rejeição: "excêntrica", "difícil", "birrenta", "enjoada", "estranha". Vocês lembram se ouviram essas palavras em algum momento? Em muitos casos, é com essas definições que se afasta as pessoas.

Endoscopias gratuitas

O Instituto de Clínicas e Endoscopia está celebrando 30 anos com uma ação social. Serão oferecidas 30 endoscopias gratuitas no dia 13 de novembro, a partir das 14h. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de novembro, através do link https://forms.gle/9tmEjofNbDLiLEup6. As vagas são limitadas.

Impressão de materiais

A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) apresentará quatro projetos durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) , que ocorre de 5 a 10 de novembro, no Museu da República, em Brasília. Um deles, desenvolvido em conjunto com o Instituto Federal do Ceará.