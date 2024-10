Para pensar a Fortaleza do futuro

Foto: Adobe Stock Famílias, profissionais de saúde e agentes públicos têm de lidar com vários aspectos do do envelhecimento populacional do país

Passadas as eleições, chegou a hora de pensar na estrutura das cidades para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores; nada de "Contos de Nárnia", onde abre-se a porta de um guarda-roupa e entra-se em uma realidade paralela - apenas olhar para o que pode ser melhorado aos poucos.

Arrumar a estrutura de calçadas, retirando obstáculos, e criar um transporte público mais acessível, por exemplo, ajudariam Fortaleza a ser uma cidade melhor para os idosos. Estamos dormindo em um sono profundo quando o assunto é planejamento urbano para o envelhecimento.

Várias discussões foram feitas e existem ações para adequação previstas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A entidade lançou o "Guia Global: Cidade Amiga do Idoso" com trabalhos para serem executados até 2030.

O Guia nos convoca a pensar sobre as necessidades de quem tem mais de 65 anos ou é portador de algum problema de locomoção. O documento foi feito baseado em pesquisas e pensando em ambientes urbanos reais em 33 localidades de diferentes países. O Rio de Janeiro entrou no grupo de cidades que participaram do estudo - ganhou um ponto positivo por ser uma cidade litorânea, mas também possui um desafio enorme para sua adaptação.

Fortaleza não entrou na pesquisa, mas apresenta algumas semelhanças com o Rio de Janeiro e poderia ser um bom espaço para os idosos, caso houvesse um esforço coletivo dos entes públicos e campanhas para a conscientização da população.

Não custa lembrar: o número de indivíduos com 65 anos ou mais deve duplicar até 2050. A expectativa é de que esse número passe de 727 milhões para cerca de 1,5 bilhão no mundo. Portanto, vale o chamado para pensar nos moradores e também nos fluxos turísticos futuros.

Foto: Grabriel Silva/Divulgação Goleiro do Ceará Bruno Ferreira com a camisa rosa

Ação em campo contra o câncer

A Unimed Fortaleza colocou em campo uma ação de conscientização sobre o câncer de mama no último sábado. A cooperativa, patrocinadora dos times do Fortaleza e do Ceará, apoiou a campanha Outubro Rosa através de uniformes customizados, chamando atenção para a luta e a superação de pessoas que passaram por mastectomia. Nos jogos entre Fortaleza e Palmeiras, pela 31ª rodada da Série A, e entre Ceará e Paysandu, pela 34ª rodada da Série B, ambos pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores dos dois times entraram em campo vestindo camisas sem os tradicionais escudos dos times, os quais foram substituídos por uma costura simbólica, remetendo à cicatriz de uma cirurgia e ressaltando a importância do autoexame e da mamografia regular. A ação ganhou três estrelinhas no coração de quem já passou pela doença.

ICC Genômica

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) está investindo em diagnósticos preventivos de câncer, através do laboratório ICC Genômica. Nele, podem ser aplicadas tecnologias genéticas avançadas e soluções para tratamentos mais eficazes e individualizados no combate à doença. Os testes genéticos contribuem para identificar mutações no gene BRCA2, as quais aumentam significativamente o risco de câncer de mama e ovário. Um caso que ficou famoso foi o da atriz Angelina Jolie, que fez mastectomia preventiva após a identificação dos riscos de câncer com os testes genéticos.

Medicamentos gratuitos

O presidente da Rede de Farmácias Santa Branca e diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Maurício Filizola, faz a defesa do Programa de Benefícios de Medicamentos (PBM). Para Filizola, "ao facilitar o acesso aos medicamentos, o programa incentiva os pacientes a seguirem as recomendações médicas de forma mais consistente, especialmente aqueles que dependem de tratamentos contínuos e medicamentos para condições crônicas, como hipertensão, diabetes e outras doenças de longo prazo".

Saúde Mental

A Great People Mental Health, empresa do Ecossistema GPTW, incluiu a categoria Destaque Saúde Emocional na sua premiação anual. A lista é composta por 10 empresas com ótimos índices relacionados à saúde e ao bem-estar. Este ano, os vencedores foram: Assaí Atacadista, Centro de Tecnologia Canavieira, Dacalda, Equinix Brasil, Getnet, Senior Sistemas, Sicredi, Solar Coca-Cola, Ubyagro e Ypê.