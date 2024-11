Izolda: por uma escola mais integral

Foto: Reprodução/Instagram/@izolodacelace IZOLDA Cela foi secretária-executiva do Ministério da Educação

A ex-secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, é uma das entrevistadas do projeto Grandes Nomes, realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO. A psicóloga e educadora faz uma reflexão séria e profunda sobre o papel da escola no resgate dos vínculos comunitários. Neste trabalho em prol do desenvolvimento de crianças e adolescentes, Izolda defende o ensino de matérias clássicas como português e matemática, mas também um letramento socioemocional.

Depois das tragédias vivenciadas nos últimos anos, em que escolas foram alvo de ações do crime e também da falta de uma avaliação sobre os conflitos internos entre os alunos, ninguém duvida desta necessidade. As ações, entretanto, precisam ser concretas dentro do planejamento escolar, incluindo trabalhos contra o bullying e os preconceitos criadores de lacunas entre grupos sociais.

Pelo pensamento de Izolda, a escola precisa ter uma atuação integral para superar obstáculos e cumprir o seu papel, sem normalizar nenhum baixo desempenho. Nisso, o Ceará já tem aberto caminho, embora ainda haja muito a melhorar. A entrevista com Izolda Cela irá ao ar no dia 22 de novembro em live pelo Youtube e Facebook do O POVO e pela Rádio OPOVO CBN.

Psicologia viva

A Bradesco Saúde lançou um espaço para atendimento psicológico em sua plataforma virtual. O objetivo é facilitar o acesso e mostrar que o cuidado com a saúde mental pode ser feito a qualquer momento e de qualquer lugar. Os clientes da empresa precisam apenas clicar no banner "Psicologia Online" — na aba "serviços" do app ou na área "assistência à saúde" no site bradescosaude.com.br —; depois, os beneficiários são direcionados para o ambiente do Psicologia Viva. Através desse espaço é possível agendar um atendimento com os profissionais para consulta online.

Vale lembrar: o Brasil foi considerado o campeão latino-americano em número de casos de depressão pelo ranking da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2023.

Dia Mundial da Pneumonia

Ontem foi dia de campanha de conscientização sobre as infecções respiratórias graves. Nada mais justo, principalmente após toda a onda de Covid-19. O Dia Mundial da Pneumonia alerta para uma das principais causas de morte entre adultos e crianças. Segundo a pneumologista Robertina Pinheiro, professora do Instituto de Educação Médica (Idomed), é preciso um cuidado maior principalmente com os grupos mais vulneráveis, incluindo crianças pequenas e idosos. "Além disso, a vacinação anual contra os vírus da influenza e Covid-19 é fundamental para reduzir o risco de infecções pulmonares", afirma.

Procedimentos pelo SUS

Os hospitais públicos e filantrópicos realizam trabalho essencial em todo o País. Para se ter uma ideia, o Help (instituição de Campina Grande, na Paraíba, inaugurado em 2023) já atingiu a marca de mais de 130 mil procedimentos realizados através do Sistema Único de Saúde (SUS). Detalhe: aproximadamente 88% dos pacientes do hospital são provenientes do serviço público.

Será que teremos uma instituição similar por aqui também, algum dia?