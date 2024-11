Quem fiscaliza os fiscais?

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,06.06.2024: Governador Elmano de Freitas participa do lançamento Enem ¨Chega Junto¨

Quem nunca ficou nervoso antes de uma prova? Agora, imagine a emoção e a ansiedade dos estudantes inscritos no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) submetidos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Foram 4.325.960 de pessoas em todo o País, concorrendo a vários cursos, tentando acertar na escolha de uma carreira profissional.

Muitos estão terminando o ensino médio; outros passaram por cursinhos preparatórios e se submeteram a uma maratona para a solução de questões de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Português e Redação, com a exigência de conhecimentos gerais, na tentativa de entrar em uma universidade pública; e há ainda as pessoas que buscam uma segunda graduação.

Sabemos do zelo e do cuidado do INEP para com as provas, bem como da importância política de tal momento para os governantes, diante da grandiosidade de um exame como esse. O que talvez não se dimensione adequadamente é a relevância da preparação dos fiscais para a tranquilidade da realização das provas.

Nesse último Enem, alguns acontecimentos em sala reforçam a necessidade de maior cuidado nessa área. Candidatos relatam casos de fiscais que apagaram a luz das salas em dois ou três momentos durante a aplicação das provas; ou de fiscais que deixaram para entregar o exame apenas após o início do pleito, tomando parte do tempo para explicar regras sobre materiais e alimentação, o que poderia ser feito na hora de guardar os materiais; e há ainda relatos de fiscais circulando entre as cadeiras e esbarrando entre os alunos, tornando o clima das provas ainda mais tenso do que já é, em prol de uma ronda efetiva da sala - o que também poderia ser feito antes das provas.

Estamos cientes de todos os problemas já ocorridos para a execução de exames anteriores como esses, com casos que chegaram à prisão de estudantes, mas uma segurança efetiva pode ser feita com mais inteligência. Embora esse ano não tenha havido nenhuma intercorrência grave durante a aplicação dos exames, um melhor treinamento dos fiscais ajudaria em um clima mais tranquilo e humano para as provas. Não precisa ser nada complicado.

Conforme relatou uma de estudantes queixosos que se submeteu às provas, "não é nada como ir buscar água em Marte ou criar uma bomba nuclear": basta um pouco mais de empatia e de regras sobre como receber os alunos e como se deslocar nas salas, para a obtenção de um clima melhor.