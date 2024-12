Precisamos voltar a falar sobre Aids

Foto: Bermix Studio/Unsplash HIV/Aids: o laço vermelho simboliza a prevenção da síndrome da imunodeficiência adquirida. Veja onde fazer exame gratuitos em Fortaleza

Embora a AIDS não provoque mais a mesma quantidade de mortes quanto na década de 1980, é preciso um alerta para os cuidados. Pelo boletim de 2023 da UNAIDS (programa conjunto das Nações Unidas, montado com o objetivo de liderar uma resposta global à epidemia de AIDS), aproximadamente 39,9 milhões de pessoas no mundo estavam vivendo com HIV em 2023. Desse total, 1,3 milhão foram infectadas naquele ano.

Detalhe: um contingente de 38,6 milhões tinha 15 anos ou mais e 1,4 milhão era menor de 15 anos. Os dados mostram a necessidade do retorno das campanhas para o uso de preservativos, a fim de reduzir o número de casos de AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis.

Pelas estatísticas, cerca de 5,4 milhões de pessoas infectadas não sabiam que estavam vivendo com HIV em 2023, e muitas das pessoas diagnosticadas não seguiram com o tratamento.

Apesar da redução significativa das infecções por HIV desde 2010, a queda da incidência dos casos está muito longe do ideal. As projeções das organizações de saúde eram de um número abaixo de 370 mil até 2025.

Pelo Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. Mesmo com o número distante da meta, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML) destaca a preocupação não apenas com a AIDS, mas também com outros tipos de infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, clamídia e gonorreia.

"É necessário mais educação e conscientização para diminuir esses percentuais", alerta o médico Celso Granato, infectologista e patologista clínico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

Foto: Divulgação PAPAI Noel azul para acolher crianças com TEA

PAPAI NOEL AZUL

As crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ganharam um Papai Noel especial no Grand Shopping. Durante as sextas e domingos deste mês, o Papai Noel será azul e terá encontros exclusivos, em ambiente adaptado e mais tranquilo, para oferecer conforto e acolhimento às crianças e suas famílias. As sessões acontecerão nos próximos dias 13, 15, 20 e 22 , das 14h às 15h, no piso térreo do shopping.

ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA

A Hapvida NotreDame Intermédica abriu seleção para especialização médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. As vagas são destinadas ao Hospital Antônio Prudente. Os candidatos precisam ser graduados em Medicina. As inscrições vão até as 23h59min do dia 6 de janeiro, com uma taxa de inscrição de R$ 300. Os candidatos serão submetidos a prova objetiva, análise e arguição do currículo e avaliação do DISC. O edital da seleção pode ser acessado pelo link: https://lnkd.in/d555AcXw.

PARA PREVENIR O CÂNCER DE PELE

A clínica Skin Station, localizada em Fortaleza, participa da campanha de conscientização contra o câncer de pele promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É possível a realização de exames avançados para a detecção precoce da doença, que é o tipo de câncer mais frequente no Brasil, com mapeamento corporal total, através do aparelho ATBM master da Fotofinder.

O exame usa recursos de Inteligência Artificial e é feito de forma preventiva, através de fotografias de alta precisão.