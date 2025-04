Médicos precisam cuidar da própria saúde

Foto: Divulgação/McCann Health. Gustavo Meirelles, vice-presidente Médico da Afya

Existe, no senso comum, a ideia de que os médicos deveriam se cuidar mais, em função do conhecimento adquirido - mas não é isso o que acontece na prática. Pesquisa do Research Center da Afya (empresa que reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país) aponta que, por sobrecarga no trabalho, a maioria dos médicos não pratica exercícios regularmente.

Em função do Dia Mundial da Saúde, comemorado na segunda-feira (7/4), foi lançada a campanha "Médicos em Movimento": a ideia é incentivar a prática de atividades físicas e a inclusão de hábitos saudáveis na rotina desses profissionais. Foi criada uma mobilização nas redes sociais por meio da hashtag #CodigoMagenta, a fim de que os médicos usem meias na cor magenta durante suas práticas esportivas como um símbolo de engajamento e autocuidado.

A situação dos médicos não é nada boa. Conforme o estudo "Qualidade de Vida dos Médicos", 59% desses profissionais no país não mantêm uma rotina de exercícios físicos. Por terem uma jornada intensa de trabalho, que soma em média 60 horas semanais, muitos deles acabam negligenciando o próprio bem-estar, embora sejam os principais defensores da importância da atividade física.

"A qualidade de vida e a rotina médica exigem alta performance física e mental. Nesse contexto, a atividade física se torna mais do que um cuidado pessoal - é uma necessidade para quem precisa estar sempre alerta, forte e preparado para cuidar dos outros. Quando os médicos negligenciam a sua própria saúde, o impacto é sentido por todos - por eles, pelos pacientes e colegas, e pelo sistema de saúde", diz Gustavo Meirelles, vice-presidente Médico da Afya.

Vale o alerta para acabar com aquela velha máxima de que quem recomenda não se cuida...

Urologia para mulheres e jovens

Ainda existe muito tabu e desinformação, principalmente em relação a mulheres e jovens, sobre o trabalho dos médicos urologistas. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) mostram que adolescentes do sexo masculino entre 12 e 18 anos procuram atendimento urológico 18 vezes menos do que as adolescentes procuram atendimento ginecológico.

Por sua vez, segundo pesquisa da Qualibest, apenas 34% dos homens buscam um urologista ao apresentarem sintomas ou desconfortos, mostrando como a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças são negligenciados.

O urologista Emanuel Veras destaca outro mito comum: somente homens precisam de acompanhamento urológico. Na verdade, as mulheres precisam desse acompanhamento em casos de infecções urinárias recorrentes, incontinência urinária e problemas nos rins. "A saúde urológica feminina ainda é pouco falada", reforça o médico. Esse tipo de acompanhamento, quanto mais precoce for, contribui para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.

SunDay Run

Fortaleza tem se transformado em referência nacional na organização de corridas, com a ampliação do número de corredores de rua. No próximo domingo, 13 de abril, aniversário da cidade, está agendada a SunDay Run, coroando a data festiva com mais um evento na área. A corrida será realizada na Avenida Beira-Mar, a partir das 5h30 da manhã, com percursos de 5 e 10 quilômetros.