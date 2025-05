Durante a campanha do filme "Ainda Estou Aqui" ao Oscar, assisti à declaração da atriz Fernanda Montenegro em uma emissora de TV: "Os nossos teatros estão lotados em todo o Brasil". Fiquei pensando: será?

Não tenho estatísticas para responder a essa afirmação, mas fui a duas peças de teatro produzidas pelo grupo Bagaceira, ambas com muita qualidade, e o público estava lá. Minha surpresa não foi com a plateia, nem com o vigor do teatro cearense. Na verdade, não esperava tamanha delicadeza com os temas e a forma de concepção dos trabalhos.

Na primeira, com o tema "Interior", o grupo conseguiu resgatar as nossas avós e distribuiu pedaços de bolo para a plateia. Em cena, duas atrizes se sentaram entre o público e contaram a história de duas velhas: uma com quase 100 anos; e a outra que, em vários momentos, fugia do túmulo para falar com seus descendentes, contando histórias que nunca morrem.

A plateia reagia e também era convidada a falar. Algumas pessoas mostraram fotos de suas avós, falaram de suas experiências no Interior do Ceará e em outros estados. As histórias resgatavam lembranças e emoções. Todos tinham algo a contar, revelando o espírito das comunidades e de coisas que não sabemos como sobrevivem em nós, mas guardamos com carinho.

A segunda peça recebeu o título de "Inacabado"- quase um selo, uma marca. E repetia o bordão: "artisticamente falando, ainda não conseguimos, não fizemos, estamos tentando…". A ideia era mostrar nossa frustração diante do processo de transformar projetos em realidade. Ou seja, sempre falta alguma coisa e há limitações diante do possível, além do nosso medo de julgamento e dos olhares que nos acompanham.

A peça evolui para uma linda homenagem ao ator e produtor Rogério Mesquita, um dos fundadores do Grupo Bagaceiras, falecido em 2023 - um manifesto em defesa da vida teatral, com todos os seus processos ainda em laboratório. Quem não se identifica com isso?

Como mencionei antes, não sei se todos os teatros estão lotados; mas, artisticamente falando, ele é muito necessário, principalmente neste mundo de telas. Artisticamente falando, esse texto também não está concluído. É só um rascunho de ideia... n