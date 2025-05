Corrida rosa e o novo Dia das Mães

Foto: @splorefilm/Divulgação Corrida Granado Pink Largada da corrida no domingo

Já há quem diga que os presentes para as mães mudaram. No rol de opções, além das tradicionais flores e chocolates, ganharam força na lista roupas de ginástica, tênis, creatina e whey. Talvez isso não seja uma verdade para todas as mães, mas o fato é que as comemorações estão se transformando.

Este Dia das Mães, por exemplo, teve um tom diferente para aproximadamente duas mil mulheres que participaram da corrida Granado Pink Fortaleza. Com um trajeto de 5 quilômetros, o evento, que teve largada e chegada no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque, reuniu famílias.

Antes da prova, ocorreu um alongamento coletivo, animado por música e pela disposição de quem acordou cedo para uma largada às seis horas da manhã. Embora o evento tenha sido destinado apenas a mulheres, homens participaram como "pipoca", acompanhando o trajeto; outros ficaram na torcida, filmando, fotografando e cuidando das crianças.

Mães e filhas também fizeram a largada juntas. Algumas se separaram no meio do trajeto e se reencontraram no final, em filas de massagem, esmaltação, piscina de bolinhas ou café da manhã. A energia de quem madrugou e, no final, chegou sob a chuva foi ainda recompensada com um arco-íris.

Realmente, é um novo modelo de comemoração, focado em experiências de autocuidado. “Este Dia das Mães será celebrado com muita saúde, bem-estar e diversão, numa manhã inteiramente dedicada às mulheres”, dizia o gerente de Marketing da Granado, Higo Lopes, antes da prova. A empresa conseguiu reunir muitas mulheres em um clima de cuidado, convertendo mães e filhas em atletas ou simpatizantes.

Faltaram apenas uma coleta para os copos de água deixados ao longo do percurso e um pouco mais de atenção das próprias corredoras em relação à questão ambiental.