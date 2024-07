Nordestando

Viajar é tudo de bom: momento de trocar a roupa de alma, como dizia Mario Quintana. Se for em família então é uma das melhores oportunidades de criar memórias afetivas que duram a vida inteira.

Não viajávamos juntos, de férias, para além do circuito Rio-Fortaleza aonde sempre vamos para visitar nossos pais, avós, parentes e amigos, desde antes da pandemia. Parece uma eternidade. E, à medida que as meninas crescem, conciliar agendas tem se tornado cada vez mais desafiador. Sim, mudaram as prioridades e a disponibilidade com as filhas na faculdade, namorando e entrando no mercado de trabalho.



Fiquei feliz em poder planejar a viagem que estamos empreendendo há 10 dias aqui pelo meu querido nordeste do Brasil. Começamos por Sergipe, para conhecermos os cânions do rio São Francisco, um antigo sonho meu. Aracaju foi uma grata surpresa: a cidade está linda, muito bem cuidada, o museu da gente sergipana é sensacional e o povo gentil e hospitaleiro. De lá iniciamos nossa aventura de carro, desbravando Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.



O inverno está intenso por aqui. Isso significa temperaturas amenas (de até 28 ºC) e muita chuva. O trajeto entre Sergipe e Alagoas levou cerca de quatro horas. Estrada boa. Nos distraímos cantando e contando jumentos na beira da estrada, uma brincadeira que aprendi com meu pai, para passar o tempo nas nossas longas viagens de infância, de João Pessoa a Fortaleza. As meninas amaram o desafio. Vimos muitas vacas e cavalos pelo caminho. Mas ficamos com a sensação de que os jumentos estão em extinção.

Chegamos em Maceió debaixo de uma chuvinha fina e constante. Reencontramos amigos de longa data. Conhecemos Barra de São Miguel e a Praia do Francês, acreditando que o sol iria nos dar o ar de sua graça. No terceiro dia ele apareceu! Foi emocionante ver as meninas maravilhadas com a deslumbrante orla de Maceió num dia ensolarado!



Escolhemos fazer o percurso entre Alagoas e Pernambuco pelo litoral. A estrada não está no melhor estado, bastante esburacada, e a chuva atrapalhou um pouco. Mas o visual de Japaratinga, Maragogi e Porto de Galinhas valeu a escolha! Não encontramos nenhum jumento pelo caminho! De bônus, visitamos a fábrica de reciclagem de PET da Valgroup, a mais moderna e automatizada de toda a América Latina.

Hoje começa nossa aventura em Recife! No próximo artigo, eu conto a segunda parte dessa nossa aventura nordestina!