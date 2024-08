De volta às origens

Foto: Divulgação Neivia Justa, jornalista, executiva e criadora do movimento #ondestãoasmulheres

Amo o Brasil. Amo São Paulo. Mas amo antes, e primeiramente, meu Nordeste brasileiro, minha terrinha. Há muito tempo eu saí da casa, como diria Gonzaguinha, pouco mais de 31 anos. Virei uma paulistense (paulistana cearense). Ou seria cearana (cearense paulistana)? Mas o Nordeste nunca saiu de mim. Tenho um orgulho danado das minhas origens. Amo nossa cultura, tradições, cores, sabores e "dialetos".

Com a maternidade, minha nordestinidade se intensificou. Desde que minhas meninas nasceram, viemos para Fortaleza pelo menos uma vez por ano, com bastante frequência nas férias de julho, mês em que minha avó, eu minha filha Luiza fazemos aniversário.

Neste ano propus um roteiro mais abrangente: começamos por Sergipe, com o objetivo de conhecer os cânions do Xingó. De lá, partimos de carro para Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, de onde voamos para nossa última parada em Fortaleza. Uma viagem encantadora! Um banho de Nordeste, de afetos e conexões. Revivi lembranças e emoções só minhas, guardadas em algum lugar do passado, e criamos novas memórias só nossas.

(Re)conheci lugares e pessoas que fizeram parte da minha infância e começo da vida adulta. Conhecemos juntos novos lugares e pessoas. A chuva do inverno nordestino nos acompanhou em Aracaju, Maceió e Porto de Galinhas. Mas o sol nos deu o ar de sua graça a partir de Recife. Celebramos meu aniversário com minhas amigas de infância, minha prima-irmã-comadre, meu afilhado e meu primo-compadre, na Paraíba, minha segunda casa. No primeiro dia do meu "ano novo", ganhei de presente um lindo pôr do sol na Praia do Jacaré, em João Pessoa, ao som do bolero de Ravel. Foi mágico.

A caminho de Natal, passamos a tarde na praia da Pipa. Estivemos em Ponta Negra, no morro do careca, na Barreira do Inferno, no maior cajueiro do mundo e na ladeira do sol. Revimos meu tio Manoel Jr e minha prima Mirella.

Em Fortaleza, matamos a saudade do painho e da mainha, do "lanche" com bolo de tapioca (entre outras coisas) na casa da tia Zuleide e do tio Dantas. Celebramos os 21 anos da Luiza, com um por do sol de tirar o fôlego no Vistta. E celebramos os 102 anos de vida da vovó Arsênia. Desconecte-se e resgate-se! Eu recomendo! n