Foto: Robyn Beck / AFP GLOBO DE OURO Fernanda Torres ganhou categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama

.

Já era madrugada de segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, quando Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, surpreendendo o mundo e inaugurando o "dia nacional da Rainha brasileira". "Dona Fernanda", sua mãe e nossa diva-mor, sempre teve certeza de que ela venceria.

Assisti a transmissão do começo ao fim e fui dormir convicta de ter testemunhado um momento histórico e ganhado alguns globos de ouro. A euforia e a brasilidade que tomou conta de nós me remeteu às vitórias de Ayrton Senna. Também me fez lembrou do orgulho de ver Rebecca Andrade consagrada na Olimpíada de Paris 2024.

Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles foram ignorados a noite inteira pela transmissão de TV. Afinal de contas, quem poderia esperar que uma "ilustre desconhecida" atriz brasileira, de um filme brasileiro, sobre uma duríssima história brasileira, falado em português, fosse desbancar as consagradas estrelas mundiais Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Pamela Anderson e Tilda Swinton? Pois é, deu "zebra"!

Três reações no momento do anúncio de "nossa" vitória foram para lá de emocionantes e emblemáticas: a da própria Fernanda, a de Selton Mello e a de Tilda Swinton.

É impossível imaginar o turbilhão de emoções que Fernanda viveu naqueles segundos em que ouviu seu nome, beijou Andrucha, abraçou Walter e atravessou o salão em direção ao palco. Tempo mais que suficiente para ela, multitalentosa que é, organizar os pensamentos e fazer um emocionante discurso de improviso, em inglês, honrando, principalmente, sua mãe, Eunice Paiva e a democracia.

A alegria de Selton Mello foi uma aula de como ser um homem que reconhece, valoriza e se orgulha do talento, assim como celebra genuinamente a vitória de uma colega de trabalho.

E a reação de Tilda Swinton foi um exemplo de sororidade: sim, existem mulheres que se alegram e vibram com as conquistas de outras mulheres, inclusive daquelas com quem estão concorrendo! Não podemos esquecer que a vitória de uma mulher é a vitória de cada uma de nós. O sol nasce para todas.

Como já esgotei o espaço dessa coluna, falarei sobre o discurso de Demi Moore, as falas de Walter Salles e de Dona Fernanda no próximo artigo. Viva e venha 2025!