Obrigada, mulheres da minha vida!

E toda menina, se tudo der certo, se tornará uma mulher.

Nós somos frutos e reflexo das mulheres que nos antecederam, nos abriram caminho, nos deram exemplo, nos inspiraram e nos incentivaram a sermos quem queremos e podemos ser.

Serei eternamente grata às mulheres que me trouxeram até aqui, começando por minhas avós Arsênia e Regina, ambas nascidas em 1922, que criaram 12 e 11 filhos, entre eles minha mãe e meu pai.

Vovó Arsênia, hoje com 102 anos, criou uma mulher forte, que desafiou o status quo e foi a primeira da família a fazer uma faculdade, num tempo em que não podíamos ocupar esse lugar.

E essa mulher, minha mãe, me deu amor incondicional, segurança emocional e exemplo. E me mostrou que é possível conciliar a vida de esposa, mãe e empreendedora. Até o começo da minha adolescência, ela já tinha sido dona de uma construtora, com a Grasiela e de uma loja de roupas para gestantes e recém-nascidos, com a Tia Fernanda.

Sim, ela empreendeu com amigas. Os negócios prosperaram pelo tempo que fez sentido para elas, enquanto as relações de afeto, admiração e respeito mútuo duram até hoje.

Trocando em miúdos, desde menina, aprendi sobre sororidade, o sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre as mulheres, vendo a relação da minha mãe com suas irmãs, primas e amigas de todas as fases da vida.

Não tenho irmãs, mas sei que nem o tempo nem a distância jamais diminuirão o amor e a cumplicidade que me unem à minha prima-irmã-comadre Claudinha e à minha amiga-irmã Jamily. Sempre poderei contar com elas para qualquer coisa nessa vida.

Minhas tias Armênia, Naira e Zuleide seguem me dando, cada uma à sua maneira, exemplos de resiliência, coragem e força.

Virginia Borba, minha primeira líder corporativa, me fez acreditar que a carreira executiva era uma possibilidade. Inês Figueiredo enxergou em mim, recém-formada, a apresentadora de TV que ela buscava e me deu o privilégio de estrear o programa Cidadania no dia a dia, na TV Ceará, entrevistando Dom Hélder Câmara, ao vivo, numa manhã de sábado.

Que sorte a minha poder viver no mesmo tempo e espaço que vocês, minhas amadas ancestrais e contemporâneas! Sou quem eu sou porque vocês são. n